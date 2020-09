抖音案新進展！美提新條款傳雙方已接受

根據知情人士說法,美國財政部、社群媒體TikTok母公司北京字節跳動和甲骨文(Oracle Corp.)已暫時同意甲骨文提議併購TikTok美國事業的修訂條款。

美國財經媒體引述知情人士報導,美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)昨晚將修訂過的條款表寄給字節跳動,字節跳動和甲骨文已經接受。這些消息人士描述這些修訂是因應這項交易的國安疑慮,且因事涉敏感而要求不具名發言。

總部位於中國的字節跳動試圖讓這項與甲骨文的交易獲得美國政府批准,以掌握TikTok多數股權。美國總統川普8月發布行政命令,要求字節跳動出售TikTok在美業務,他表示這個廣受歡迎的短影音應用程式(App)構成國安威脅。

任何協議均需經川普和中國政府同意,然而川普仍可能拒絕這項交易,中國官員則指控美國「經濟霸凌」。

一名知情人士表示,白宮高階顧問庫許納(Jared Kushner)知道這些修訂條款,但尚未深入檢視細節,也未衡量川普是否應該簽署這項協議。

白宮和美國財政部不願就此事置評,中國駐華府大使館也未回應置評要求。

白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)今天說,他擔心甲骨文競標TikTok在美業務案可能是一宗「重新包裝」的交易,無法達到川普的目標。

根據計畫,甲骨文將取得總部設於美國的新成立TikTok少數股權,同時公司獨立董事會須經美國政府同意。

消息人士指出,設計用於保護美國公民個資免於流入中國手中的新修訂條款,包括20頁詳盡有關資料和國安條款。按這些條款,董事會將須全數由美國公民組成,並將成立一個國安委員會。

這個組織將由一名美國資安專家主持,擔任與美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the U.S.)主要聯繫窗口,美國外來投資審查委員會則將監管任何美國政府關切的問題。

一名消息人士表示,之前與微軟(Microsoft)聯手提議完全收購TikTok美國事業的沃爾瑪公司(Walmart Inc.)仍有意投資,最後可能擁有董事會一席董事。

川普政府與沃爾瑪、甲骨文談過抖音 傳抖音擬在美IPO

美國總統川普表示,其政府周四已經與沃爾瑪及甲骨文談過抖音(TikTok),但事情沒有太大變化。

川普在白宮記者會上表示:「我們將做出決定,我們今天和沃爾瑪及甲骨文談過,我猜微軟仍然參與其中」。他表示:「我們將做出決定,但事情沒有太大變化,我們很快會做出決定」。川普周三曾重申他反對字節跳動仍保留抖音多數股權。

抖音的中國母公司字節跳動正極力爭取與白宮達成協議,以阻止美國封殺抖音的禁令,此前川普揚言最快下周就會祭出該禁令。

有消息人士透露,川普預計將在接下來24至36小時內就抖音在美國的命運做出決定。

知情人士表示,如果交易提案獲得美國政府批准,為了解決抖音所有權歸屬的疑慮,字節跳動將成立一家名為全球抖音(TikTok Global)的新公司,並推動該新公司在美國證交所掛牌的股票首次公開發行(IPO)計畫。此外,沃爾瑪料將與甲骨文結盟,由甲骨文持有全球抖音不到20%的少數股權,而沃爾瑪的入股規模尚不得而知。

另有消息人士表示,白宮與字節跳動已就交易的某些方面達成協議,但川普尚未批准該協議。甲骨文與沃爾瑪估將合計持有抖音美國業務至少六成股份。

全球抖音在美國上市料將成為近幾年來規模最大的科技業IPO,其私募估值已經達到約500億美元。

亦有消息人士表示,全球抖音的美國董事將占多數,董事會亦將列入一位美國執行長與一位安全專家。甲骨文已同意最終擁有20%持股。如果沃爾瑪也入股,其執行長Doug McMillon將在全球抖音董事會上取得一席。

亦有消息指出,美國財政部周三晚間對抖音交易內容的安全問題部分進行重大修訂,字節跳動完全同意這些修改,但尚不清楚包含了哪些改變。

