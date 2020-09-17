柯拉克訪台 大陸東海軍演

就在美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日抵台同日，大陸解放軍加碼於東海進行軍事演習，近期以來，大陸對台展開頻繁的針對性的軍演，台海緊張局勢升溫。大陸外交部17日尖銳發言，稱中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美方執意安排柯拉克訪台，助長台獨勢力嚚張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。

根據浙江海事局16日公告，東海於17日再進行軍事演習。值得注意的是，大陸央視也披露，東部戰區海軍掃雷艦編隊正於東海進行反水雷綜合訓練，被視為登陸作戰準備。

大陸外交部發言人汪文斌17日表示，美方安排柯拉克訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方向美方提出嚴正交涉。他並強調，美方應充份認清台灣問題的高度敏感性，立即停止美台官方往來和提升實質關係。

自7月下旬至今，解放軍於周邊海域密集軍演，整個8月份的實彈射擊與搶灘登陸涵蓋渤海、黃海、東海、南海等四大海域。另根據大陸國務委員兼外長王毅稍早出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國派出近3千架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，於南海強化軍事部署。美方在南海頻繁軍事活動及高強度偵察，與解放軍於多海域同步軍演，突顯中美軍事角力升高，使地緣政治風險升溫。

與此同時，台海緊張局勢也引發全球側目。美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）於8月訪台之際，解放軍於舟山群島軍演，解放軍東部戰區以多軍種於台灣海峽南北端實施實戰化演練，值得注意的是，中國大陸軍方首度以「個別大國」點名美國對台獨勢力發出錯誤信號，且不迴避演習目的，對台獨勢力發出警告。

至9月初捷克議長維特齊訪台時，解放軍再加碼於黃海南部舉行實彈射擊，當時即有分析指出，解放軍多次直指有必要震懾台獨及分裂國家的挑釁行為，意味著台灣問題，已成為中美衝突的聚焦點。