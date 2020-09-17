輝達併購安謀 北京的下一步可能會這樣走！

輝達（NVIDIA）宣布以400億美元（約台幣1.18兆元）併購英商安謀（ARM），創下半導體業界歷年來最大併購案。分析師認為，北京為了保護自家晶片產業，以及報復美國對華為禁令，可能阻止收購過關。

輝達先前提到，安謀併購案需要美國、英國、中國與歐盟等監管當局許可，估計需花18個月時間完成收購。

BusinessKorea報導，安謀股權結構複雜，大陸政府持有安謀大陸分公司約51%股權，業界人士表示，雙方併購時間將超過18個月，重大挑戰是，大陸和英國政府不太可能答應。

過去北京也曾卡關高通併購恩智浦，原因在於大陸政府拒絕發放監管許可，導致合併案拖了近兩年沒下文，最後高通只好放棄收購恩智浦。現今美中科技戰加劇，陸方為了報復老美制裁華為，可能出招死命阻擋。

儘管大陸力拚晶片自主研發，但安謀架構IP在大陸市占率超過9成，包括

華為旗下的海思麒麟晶片、展銳推出5G手機晶片等，都得使用安謀架構，一旦安謀遭輝達收購，落入美企手裡，將必須遵守美國規定，屆時大陸晶片業自給自足的期待將受阻。

分析師也認為，這樁收購案將影響大陸晶片業發展前景，因為陸廠多數產品都採用安謀架構；另有專家指出，大陸的監管許可將視美國對北京的強硬態度是否改變。

（中時新聞網 吳美觀）

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