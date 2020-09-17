今（9/17）日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸股破季線 惟近10年上證Q4平均漲7.5％

中美貿易戰火延燒，大陸滬深兩市近日走疲，不但跌破5日、10日及20日均線，更摜破季線，不過，台新投顧統計，據統計，陸股第4季行情幾乎年年都有，2009~2019過去十年，上證指數第4季平均單季累積漲幅達7.51％。

台新中證消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，受惠資本市場國際化，A股估值凸顯，底部扎實，由於中國宏觀流動性仍偏寬鬆，基本面回升跡象已現，在無風險利率下行下，股市較債市及房市更獲青睞，A股未來持續看好。在類股表現上，7月30日中國中央政治局聚焦「國內大循環」，「內需消費」將支撐經濟擴張，消費產業將是領航者。

葉宇真表示，中國經濟基本面持續觸底回升，8月份反映需求的中國製造業採購經理指數（PMI）為51％，連續6個月站在50％的榮枯線上方，伴隨著7月PPI上揚至-2.4％以及工業企業庫存進一步回落至7.4％，顯示企業信心進一步恢復，更具體的說總需求正在逐步擴張，在疫情未解之際，躍居全球表現最好的經濟體，中國經濟回溫已是顯而易見，這也成為A股「有基之彈」有利的支撐。

上證指數及深證成分指數17日同步走跌，跌幅約在0.6～0.7％之間，而在台股交易與陸股連動相關ETF，17日也多走跌，尤其正向2倍多拉回2～3％之間。

（工商時報 呂淑美）

2.中國持續調整部位！ 持有美債金額創3個月新低

美國財政部公布，外資在7月持有美國國庫券金額增加480億美元，連續第3個月上升。不過，中國持有的美債金額下降至1.073兆美元，創3個月新低；前一個月為1.074兆美元。

根據公告，外資持有的美國國庫券金額增至7.087兆美元，前一個月為7.039兆美元。

日本在期內增持美國國庫券，繼續是持有最多美債的國家，金額為1.293兆美元，前一個月為1.262兆美元。

3.人民幣中間價升值150基點

人民幣兌美元中間價報6.7675，較上日6.7825，升值150基點或0.22％，連升4日，繼續創逾16個月新高。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）1,100億元7天期逆回購操作。

今日有1,400億元逆回購以及2,000億元中期借貸便利（MLF）到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨回籠2,300億元。不過，考慮到周二巨量MLF操作，本周截至目前為止，公開市場仍為全口徑淨投放1,800億元。

4.美國務次卿訪台 陸不斷示威軍演

美國國務院宣布，主管經濟發展、能源與環境的國務次卿柯拉克（Keith Krach）17日訪問台灣，參加台灣前總統李登輝的告別追思活動。此舉也引起大陸強烈不滿。

大陸宣布，解放軍於17日8時至18時，在東海相關海域進行軍事演習。這至少是解放軍本月在東海、黃海進行的第七場軍演。

東方網報導，7月下旬以來，解放軍在沿海地區的軍演接連不斷，這個勢頭到了9月依舊在保持。根據統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等4大海域軍演已超過30場。