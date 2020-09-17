美再下重手！ 擬將中芯國際列黑名單

供應精密昂貴設備給晶片產業的企業計劃示警川普政府，稱建議將中國晶片製造業龍頭中芯國際（SMIC）列入黑名單恐「不利」於美國產業。

路透社取得由代表這些企業的國際半導體產業協會（SEMI）草擬的信函，這封信可能最快本週寄送至美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

在這封信中，SEMI認為將中芯國際列入黑名單，會讓美國企業供應中芯國際的難度升高，將危害美國科技優勢。中芯國際占美國原始設備和原料年銷售高達50億美元。

他們也認為，這樣的舉動將「益發令人感覺」美國出貨「靠不住」，會傷害美國在全球的市占率。

全球擁有2400個成員的SEMI指出：「我們強力主張商務部，謹慎考慮將中芯國際列入實體清單（Entity List）而可能對美國產業、經濟和國家安全所造成立即和長期的有害影響。」

針對媒體置評要求，美國商務部未立即回應。

SEMI全球公共政策副總派西堤（Joe Pasetti）表示：「我們不對披露給媒體的草擬信函內容置評。」

路透社本月稍早報導，美國國防部正與其他部門共同研議，是否將中芯國際加列商務部所謂的「實體清單」，這將迫使美國供應商在出貨給中芯國際前想辦法尋求難以取得的許可。中芯國際股價聞訊重挫近1/4。

美國政府加強聚焦中國軍事力量之際，消息人士指出，雖然官員未披露這項建議舉動的動機為何，但中芯國際與中國軍方的關係正受到仔細檢驗。

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