人行未出手 人民幣一度挺進6.75

人民幣兌美元中間價16日大漲近400基點，市場揣測中國人民銀行沒有阻升之意。受此帶動，反映實際市場的在岸及離岸匯價雙雙升破關鍵價位，在岸價盤中一度挺進6.75元區間，與離岸續逾16個月新高。



專家分析，短線市場看漲人民幣趨勢一致，加上預期美國聯準會將延續鴿派，美元續弱下將推升人民幣進一步上漲。



路透引述交易員稱，人民幣兌美元中間價16日報價大漲397個基點，報6.7825元創逾16個月新高。中間價飆升，在岸市場結匯量大舉噴發，進一步推高在岸價上揚，盤中最高升至6.7599元，午盤後漲勢略有收斂，收報6.7613元，較上日上漲162個基點。離岸價盤中亦升至6.75元附近，截至16日晚間9點，在6.7591元附近震盪。



報導援引瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，雖然人民幣升值可能不利出口，但與貿易相關的人民幣一籃子指數仍低於年內高位，表明近期匯價屬於「補漲」，且未見人行出手阻升，依舊看好後勢。



中國社科院國際金融研究室副主任肖立晟認為，人民幣匯率已進入波動性的升值通道，但升值幅度會受到中美雙邊政治壓力的限制。他表示，如果中美關係沒有進一步大幅惡化，人民幣匯率還會繼續升值，最高可能會進入6.5～6.6之間。



但大陸外管局國際收支司前司長管濤警告，全球大放水背景下中國可能面臨新一輪資本流入，需警惕人民幣升值速度過快。人行此刻陷入調控的兩難，在靈活匯率機制下若未進行調控，人民幣可能出現升值失速，80年代的美元泡沫就是前車之鑑。若出手阻升，則可能出現資產泡沫風險，90年代以來日本經濟停滯還殷鑑不遠。



人行調查統計司前司長盛松成日前亦表示，匯率制度目前不需要大幅變動，此刻關注重點，應是短期資金大量流入和人民幣過快升值，因為這可能提高輸入性的通貨膨脹壓力，進而推高大陸國內資產價格。