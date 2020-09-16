華為難補手機破洞 專家：陸市占恐掉至30％

華為禁令9月15日正式生效，導致華為之後明年起推出的5G旗艦級智慧機將陷入無晶片、零組件供應的困境，華為供應鏈也透露，華為目前沒有B計畫，可能將受阻的智慧機生產轉向至汽車、面板IC驅動等領域，補足營運缺口。此外，專家表示，華為手機市況受到衝擊，甚至出現漲價趨勢，主要是晶片被斷貨後，華為市占率將從50％下降到30％。

據陸媒《證券日報》報導，第一手機界研究院院長孫燕飆指出，華為禁令對手機業務造成巨大衝擊，但華為事先已經建立龐大庫存，甚至已經做好半成品，未來2年節省出貨的情況下，加上與大陸半導體建立供需管道，華為手機還是能夠繼續發展。

孫燕飆指出，近期華為手機的價格在門市持續上漲，主要是晶片遭到斷貨，供應到市場上的產品吃緊所致。根據調查顯示，華為Mate 30 Pro 5G手機當前報價5,600元人民幣（約2.4萬元新台幣）起，4G版本為4,600元人民幣（約19,780元新台幣）起。通路商表示，最近因為一些情況，華為手機已經漲好一陣子，就連舊貨都開始漲價。

孫燕飆表示，未來華為手機出貨量減少後，在大陸的市占率將從50％下降到30％。目前來看，華為官方還沒有要調漲，但部分經銷商可能透過漲價補足損失。（中時新聞網 呂承哲）

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