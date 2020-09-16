今（9/16）日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸加速5G基建！ 擴大鼓勵外商投資範圍

大陸國家發改委16日表示，將進一步擴大鼓勵外商投資範圍，並要利用外資逐步回穩來加快5G、一體化數據中心等新基建項目建設。

證券時報報導，發改委16日指出，將進一步擴大鼓勵外商投資範圍，落實外商投資負面清單，並確保在負面清單之外的領域，內外資企業享受同等待遇。

發改委還稱，要利用外資形勢逐步回穩。另外，要加快5G、一體化數據中心等新基建項目建設，加快新型城鎮化建設，加快交通、水利、物流等領域基礎設施項目建設。

此外，發改委預計，隨著秋季蔬菜陸續上市，生豬生產逐步恢復，CPI年增漲幅有望繼續趨穩。

2.陸2019年對外直接投資流量全球第2、存量全球第3

大陸商務部、國家統計局、國家外匯管理局16日宣布，2019年大陸對外直接投資（FDI）流量僅次日本，蟬聯全球第2；而FDI存量保持全球第三。

新浪財經報導，大陸商務部等部門16日公布「2019年度中國對外直接投資統計公報」，當中顯示，2019年大陸FDI規模年減4.3％為1,369.1億美元，在全球僅次日本的2,266.5億美元為第2。

截至2019年底，大陸FDI存量為2.2兆美元，僅次美國的7.7兆美元、荷蘭的2.6兆美元，為全球第3，其中8成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、金融、資訊傳輸與軟體和資訊技術服務、房地產、交通運輸與倉儲等領域。

3.人民幣中間價升400點逾16個月新高 離岸收復6.77

人民幣兌美元中間價16日報6.7825，大升397個基點創逾16個月新高。在岸人民幣早盤一度升破6.77關口，現報6.7715。離岸人民幣現報6.7674。

4.假資訊氾濫！谷歌打假7月刪300個中國相關YouTube頻道

繼4至6月大量刪除逾2千個與中國相關的不實資訊YouTube頻道後，谷歌7月再刪除近300個與中國影響力相關的頻道。

香港信報報導，谷歌7月共移除299個相關頻道，谷歌稱，此次刪除的頻道多數以中文上傳音樂、娛樂和生活相關的不實資訊、垃圾內容，另有小部分則涉及新冠疫情和香港時事。

谷歌在4至6月時曾刪除超過2500個YouTube頻道掃蕩不實資訊。

5.中通快遞集資120億港元 明公開招股

正在推進在港第二上市的大陸知名物流業者中通快遞預計集資120.6億港元，並在17日公開招股，預計成為港股第5家以同股不同權架構上市的企業。

香港信報報導，銷售文件顯示，中通快遞每股最高發售價為268港元，發售4,500萬股，集資120.6億港元。一手為50股，招股入場費13,535.03元。

中通快遞將以同股不同權架構上市，預計是繼小米、美團、阿里巴巴、京東之後在港第5家同股不同權架構上市企業，該股明天公開招股，9月29日上市。

中通快遞上市集資預計一半用於基礎設施及產能發展，25％用於賦能集團的網路合作夥伴及加強網路穩定性，約15％用於投資物流生態圈，餘下10％為一般公司用途。

6.螞蟻集團預告區塊鏈放大招 相關類股漲

傳螞蟻集團將在24日舉辦的首屆外灘公布區塊鏈顛覆性平台，受此帶動，陸股區塊鏈類股紛紛大漲。

上證報報導，支付寶和螞蟻集團在上海主辦的全球高層級金融科技外灘大會24日舉辦，正在發力上市的螞蟻集團將在大會上展示諸多技術突破。

報導稱，螞蟻集團完成升級的螞蟻鏈將公布在區塊鏈領域的顛覆性突破。螞蟻集團自2015年起長期投入區塊鏈研發，始終認為「區塊鏈應當用於解決社會問題」。目前螞蟻集團申請專利和授權專利均位列全球第一，其中自研跨鏈技術被認定為國際標準。

受此影響，陸股區塊鏈類股走強，天陽科技現漲16％，匯金科技、匯金股份、飛天誠信等個股股價強拉。

7.阿里巴巴秘密業務即將公開 早盤漲1.4％

阿里巴巴16日下午將宣布保密三年的新業務，為其龐大的生態動物園添增新成員。

阿里巴巴美股15日漲1.41％報277.96美元，港股16日早盤開高走高，現漲1.42％報271.2港元。

除宣布新業務外，阿里巴巴也將在17、18日舉辦雲棲大會，展示在雲端運算等技術領域的成果，更預告18日上午有重磅技術公布。