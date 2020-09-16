鍘完華為換TikTok 傳字節跳動欲保多數股權

美國總統川普今天說，他得知美國甲骨文公司與中國字節跳動公司在短影音分享應用程式TikTok一事上，已非常接近達成協議；同時有消息來源說，字節跳動想保有多數股權。

由於美國擔心TikTok會將用戶資料轉傳給中國共產黨政府，川普先前下令，字節跳動必須將TikTok賣給美國企業，否則最快將自9月20日起在美封殺TikTok。

但路透社引述消息來源報導，字節跳動的提案是保有TikTok全球事業的大部分股權，並在美國設立TikTok總部。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，字節跳動也提出，將和TikTok在美國創造2萬個工作機會。

消息人士補充說，甲骨文公司（Oracle Corp）將成為字節跳動的技術夥伴，負責管理TikTok資料，並持有TikTok少數比例的股份。

川普表示：「我聽說他們已非常接近達成協議。」他說，行政部門將很快決定是否批准此案，還聲稱他本人是甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）的粉絲。

消息來源之一表示，字節跳動要求負責審查此案的美國外來投資審查委員會（CFIUS），未來繼續監督TikTok的營運。

兩名消息人士又說，外來投資審查委員會主席梅努欽與商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天在白宮開會，研商字節跳動的提案。

至於川普是否會同意字節跳動的提案，消息來源說，目前並不清楚。

白宮、字節跳動與甲骨文公司都未立即回覆路透社的置評要求。

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