WTO不同意！ 裁定美對陸加徵關稅違法

世界貿易組織15日裁定，指美國川普政府日前宣布針對2000億美元（約1.56萬億港元）的大陸貨物加徵關稅違法，相關行為已違反世貿組織的規定。美國總統川普同日也表示還沒針對世貿的裁決進行了解，需要看看再作決定，不排除將會採取一些行動。

據美聯社報導指出，WTO貿易專家的判決小組由三名專業人士組成，他們並表示美國無法證明相關制裁手段在權宜上是合理的。這是WTO針對川普上任美國總統後對某些國家，包括盟邦與商業勁敵所發動的一連串關稅措施，首度做出敗訴判決，而美國實施至今已對超過5500億大陸進口產品加徵關稅。

事實上，中美關係緊張仍在持續，美國總統川普在上月23日接受福斯新聞網專訪中再度對陸撂狠話，稱美國經濟可能與中國大陸經濟脫鉤。

川普告訴訪談的主持人希爾頓（Steve Hilton）：「我們不必」與大陸做生意。然後談到脫鉤時說：「好吧，如果他們不正確對待我們，我肯定會、我肯定會這樣做。」

川普與大陸展開一場高風險（高賭注）的貿易戰，雙方今年1月才達成了第一階段貿易協議，但第二階段談判大門遲遲不開，並表示他不滿北京對新冠肺炎疫情的處理。

（中時電子報 蔡宗霖）

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