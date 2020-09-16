晶片斷供 華為暫無B計畫

美國對華為晶片禁令15日正式生效，面對無法短期補足的技術差距，傳華為暫無「B計畫」能夠應對，僅能盡量控制現有晶片、手機供應，轉發展汽車、螢幕、平板等產品以及生態技術，等待後續轉機。

而各界關注，搭載絕版高階麒麟晶片的華為旗艦機Mate 40何時正式亮相，華為消費者業務CEO余承東在禁令生效前夕、14日在微博上表示：「請大家再等一等，一切都會如期而至。」

美國制裁大刀15日落下，市場關心華為有沒有應對策略，不過證券時報引述華為生態合作夥伴說法稱，華為對於晶片斷供並沒有B計畫。另有華為相關人士補充，暫時沒有對策，主要還是會盡力尋求國產替代方案。

但晶片技術差距並非一朝一夕能夠趕上，報導引述業內專家分析，國產替代之路不易，華為要繞開美國限制恐怕僅能使用低階晶片，故華為後續很難繼續製造手機等需要高階晶片的產品，要改做汽車、螢幕以及繼續做筆電、平板等產品。

華為物聯網戰略為「1＋8＋N」，當前象徵1的手機項目難繼續推進，外界預估華為會將資源傾斜至汽車、筆電、手表等八大裝置。集微網報導，余承東等華為高管在14日赴合肥，與合肥市政府商談在汽車電子產業、城市大腦等項目上的合作。



華為在危機中尋求轉機，相關供應商方面，大陸晶圓代工龍頭中芯國際15日傳已向美國政府申請持續供貨華為。在稍早，聯發科、美光、三星等企業也向白宮提出申請。

但最終決定權仍握在美國白宮手中，華為輪值董事長郭平日前在線上論壇中批評，美國打擊華為的目的只為了持續一統數位世界，保住科技霸權，中國在5G上領先美國，所以華為成為美國攻擊的目標。