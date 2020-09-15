晶片斷貨令生效！驚爆華為真的無路可走

華為禁令9月15日正式生效，包括全球晶圓代工龍頭台積電、三星電子與SK海力士等廠商都宣布停止供貨，這導致華為之後明年起推出的5G旗艦級智慧機將陷入無零組件可用的困境。據華為供應鏈表示，華為目前沒有B計畫，可能將受阻的智慧機生產轉向至汽車、面板IC驅動等領域，補足營運缺口。

面對禁令逼近，華為近期透露將發展的LCD驅動IC及模擬IC設計。綜合《證券時報》、《明報》報導， 華為消費者業務 CEO 余承東14 日面對民眾提問，Mate 40 手機何時發表，他希望大家再等等，一切都會如期舉行。面對旗艦級處理器晶片遭到斷貨，7奈米、5奈米製程大陸也沒有廠商能達到此技術，余承東坦承，今年的麒麟旗艦晶片可能成為絕版。

根據供應鏈消息人士指出，華為目前沒有B 計畫，具體對策還是尋求大陸半導體廠商協助。專家認為，華為找上大陸半導體廠商委由晶圓代工，一方面旗艦級晶片技術難以突破，加上所有半導體生產技術與設備難以跳脫美國技術，華為依然可以採用低階晶片，但意味華為的處理器效能將降級與其他手機品牌競爭。

該名消息人士透露，目前華為是真的沒路了，旗艦級手機晶片做不了，只能轉向汽車與面板驅動晶片設計，並發展筆電、平板等產品，補足手機無法生產的營運空缺。此外，余承東提到明年將推出自家研發的鴻蒙2.0，搭載在華為手機上，取代不能使用GMS服務的問題。

（ 中時新聞網 呂承哲）

延伸閱讀

中芯撐不住！ 已向美方申請繼續供貨華為

華為對美依賴性降低 5G基地台衝擊小

華為禁令風暴將捲起 中長期面臨產業鏈重構

華為禁令今生效 晶圓三雄成外資避風港

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!