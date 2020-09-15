沒人敢出國！8月訪港旅客年減99.9％

香港旅發局15日公布初步數字，8月訪港旅客4,450人次，年跌99.9％。其中大陸旅客2,323人，非大陸旅客2,126人次。

首8月，訪港旅客354.1萬人次，年跌91.9％。其中大陸旅客268.9萬人次，年跌92.2%；非大陸旅客85.2萬人次，年跌90.7％。

因應港府與其他國家及地區討論建立旅遊氣泡有正面進展，旅發局表示，將逐步重啟本地及客源市場的旅遊推廣，以短、長期策略重振旅遊業。

主席彭耀佳表示，旅發局正積極籌備「Open House Hong Kong」平台，其中預計大陸特別是大灣區及個別短途市場將會是較快重啟旅遊的地區，旅發局已部署針對性宣傳策略，當跨境旅遊恢復，便即時推出不同的促銷優惠搶客。

他稱，長遠而言，疫情已改變全球的旅遊局面，帶來新常態，旅發局會趁機審視香港的旅遊定位，亦希望持續吸納高增值旅客。最近有7個大型會展活動落實選址香港舉行，為香港未來積極吸納高消費的會展客源打下強心針。

7項國際大型會展活動，其中，國際航空運輸協會（IATA）全球貨運大會、亞洲運動科技會議、亞洲器官移植協會大會及中國國際保險精英圓桌大會將首次來港舉行。另有兩項會展活動，雖受疫情影響須延期，但亦決定繼續留港舉行；7項國際大型會展活動總與會人數預計約2萬人。