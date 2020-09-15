TikTok牽手甲骨文 將為美創造逾2萬個職位

今（9/15）日大陸財經新聞重點摘要：

1.TikTok、甲骨文若合作 將為美創2.5萬個職位

TikTok發表聲明，稱已經向美國財政部提交提案，並相信該提案將解決政府的安全擔憂。美國財長穆努欽則稱，當局上周末收到相關提案，並將在本周審議。

路透引述消息人士指出，TikTok預計，如果川普政府批准其與甲骨文（Oracle）的合作計劃，作為提議的一部分，將為美國創造2.5萬個新的就業機會。

據報，母公司字節跳動13日放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作。該公司希望此舉能在安撫中國政府的同時，亦避開美國的禁令。

2.陸企三駕馬車8月表現均佳 消費今年首度轉正成長

大陸8月三駕馬車表現具佳。大陸國家統計局15日公布數據顯示，8月規模以上工業增加值年增5.6％，增速較7月份加快0.8個百分點。從月增率看，8月份，規模以上工業增加值比上月增長1.02％。1—8月份，規模以上工業增加值年增長0.4％。

1—8月份，全國固定資產投資人民幣（下同）378,834億元，年減0.3％，降幅比1—7月份收窄1.3個百分點。其中，民間固定資產投資214,506億元，下降2.8％，降幅收窄2.9個百分點。8月份固定資產投資（不含農戶）月增4.18％。

8月社會消費品零售總額33,571億元，年增0.5％，為年初以來首次正增長。其中，除汽車以外的消費品零售額30,158億元，年減0.6％。1—8月份，社會消費品零售總額238,029億元，除汽車以外的消費品零售額215,139億元，年減8.6％。

3.中國延長美國16項商品關稅排除清單期限 不加稅1年

中美貿易戰，中國政府決定延長去年公佈之，對美國商品加徵關稅排除清單有效期1年，期內對排除清單上美國商品不會加徵關稅。清單上共有16項美國商品，包括潤滑油等。

中國務院關稅稅則委員會辦公室15日發佈消息，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會，公佈對美加徵關稅商品第一次排除延期清單，對「國務院關稅稅則委員會關於第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單的公告」（稅委會公告〔2019〕6號）中的16項商品，排除期限延長一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續不加徵為反制美301措施所加徵的關稅。

中美關稅戰2019年中開打，美國對數千億美元中國貨品加徵關稅，中方亦向美國商品實施報復關稅。中國國務院去年9月公佈首輪排除清單，豁免向16項美國貨加徵關稅。