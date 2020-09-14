今（9/14）日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸8月房價70城市年增4.8％ 連升59個月

大陸國家統計局14日公布8月份70個大中城市住宅價格，其中有59個城市新建商品房價較上月上揚，其中，四個一線城市北京、上海、廣州和深圳房價分別較上月上漲0.6％、0.6％、0.9％和0.5％。二手住宅房價較上月上漲1％，漲幅比7月擴大0.3個百分點。

路透根據統計局公布數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增率達4.8％，與上月漲幅一致，漲勢延續59個月。

經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數月增率上升的有59個，與上月相同；持平的有兩個，下跌為9個。

統計局城市司首席統計師孔鵬表示，8月70個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格略漲。

具體來看，各線城市新建商品住宅銷售價格月增率略微擴大，4個一線城市新建商品住宅銷售價格月增率0.6％，升幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格月增率升1％，升幅比上月擴大0.3個百分點。

2.中國對美乙二醇丙二醇單烷基醚 進行反補貼調查

中國商務部14日公告稱，決定自14日起對原產於美國的進口相關乙二醇和丙二醇的單烷基醚，進行反補貼立案調查。

公告稱，根據申請人證據和商務部初步審查，申請人及支持申請企業相關乙二醇和丙二醇的單烷基醚的合計產量在2016年、2017年、2018年和2019年均佔同期中國同類產品總產量的主要部分，符合國內產業提出反補貼調查申請的規定。

公告顯示，本次調查確定的補貼調查期為2019全年度，產業損害調查期為2016年1月1日至2019年年底。

8月27日，中國商務部就有關反補貼調查事項向美國政府發出磋商邀請，並於上周四（10日）與美國政府進行磋商。

商務部此前決定自8月底起對原產於美國的進口相關乙二醇和丙二醇的單烷基醚，進行反傾銷立案調查。

3.工行預測中國內需恢復快 經濟增長達3％

工商銀行首席經濟學家周月秋認為，在跨周期調控政策支撐下，中國內需有望更快恢復，今年經濟增速可能達到3％左右。

周月秋接受人行旗下「金融時報」訪問時表示，面對疫情衝擊，中國並未像西方國家一樣「大水漫灌」，而是採取積極有為的財政政策和靈活適度的貨幣政策，取得良好成效，並為政策層面留下較大調節空間和餘地。

周月秋稱，中國通過短期政策應對疫情衝擊，中長期政策，則著眼於持久，重點體現在擴內需、推改革、強科技、促開放。但中國也面臨著宏觀槓桿率上升，債務負擔有所加重、製造業「兩端擠壓」，以及小微金融服務還有一定挑戰等問題。

對於上半年商業銀行淨利潤的負增長，周月秋指，實際上既有疫情衝擊的影響，同時也是銀行業落實向實體經濟合理讓利的結果。

4.人民幣中間價及在岸價皆小升

人民幣兌美元中間價14日報6.8361元，較上個交易日（11日）報價6.8389元上揚28個基點，單日漲幅0.04％。

中間價走升亦帶動在岸匯市表現。截至10點10分，人民幣兌美元在岸價報6.8308元，較為上日收盤價6.8369元，升61個基點，單日漲幅0.09％。離岸價報6.8287元，升44個基點，單日漲幅0.06％。

5. A股三大股指下探回升 滬指收漲0.6％

A股14日開高震盪，午盤後漲勢收斂，三大股指漲幅顯著收窄，深成指一度翻綠。

截至終場收盤，滬指收3,278.81點，上漲18.46點，單日漲幅0.57％。深成指收報13,021.99點，上漲79.04點，單日漲幅0.61％。創業板指收報2572.6點，上漲35.98點，漲幅1.42％。

從大盤上來看，環保類股居漲幅榜前列，煤炭開採、豬肉、乳業居跌幅榜前列。

6.恒指維持紅盤震盪 終場收漲0.56％

香港恒生指數14日開高，全天維持紅盤震盪，最終收盤上漲136.97點，漲幅0.56％，收報24,640.28點。國企指數上漲54.14點，收9.806.64點，漲幅0.56％。全天成交996.5億港元，不足千億港元。

東方財富網報導，展望後市，安信國際表示，中期而言依舊看多，因為環球寬貨幣環境、加上經濟持續復甦，以及港股低估等，都是看多的主因。國泰君安指出，當前港股呈現震盪走勢，中期重要支撐在23,000點，短期市場關注在盈利確定性較強的必需消費、物業管理、黃金股等。

7.美駐中國大使辭職 中國外交部：未接到通知

路透報導，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）辭職，將在11月美國總統大選前離開北京。不過中國外交部稱，尚未接獲美方通知。

路透報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美國當地時間14日在推特上稱，感謝布蘭斯塔德過去三年多出任駐中國大使的貢獻。當初美國總統川普選擇他的原因，主要是他多年來與中國打交道的經驗，令他成為代表美方、捍衛美國利益及理念的最佳人選，並為平衡中美關係做出了貢獻。美聯社及多家美國媒體認為，蓬佩奧此言，等於證實布蘭斯塔德離職的消息。

中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上表示，已注意到美方的相關推特，但尚未收到布蘭斯塔德大使將卸任的通知。