華為高喊鴻蒙2.0戰勝谷歌？揭「老三」經驗

美國對華為禁令，將在9月15日正式生效，屆時華為將面臨無晶片可用的窘境，加上去年美國商務部將華為列入實體清單，導致華為5G旗艦手機無法搭載Google所提供的GMS服務，華為海外業務遭嚴重打擊。對此，華為消費者業務CEO余承東在華為開發者大會2020上聲稱，華為手機搭載的作業系統「鴻蒙2.0（HarmonyOS2.0）」將在2021年推出。

回顧華為的鴻蒙系統，華為消費者業務首屆開發者大會於2019年8月9日召開，余承東當時就介紹華為自行開發的作業系統鴻蒙 OS (HarmonyOS)，並表示在2019年首發的「智慧屏」產品中率先使用鴻蒙OS 1.0。余承東表示，從2019年開始未來3年，除完善相關技術外，鴻蒙OS會逐步應用在可穿戴、車機等更多智慧設備中。余承東也強調，就是華為手機的 Android 系統哪天若無法使用，用戶可以隨時將 Android系統轉換至鴻蒙OS。

余承東10日表示，鴻蒙系統將在2021年搭載在手機，不過華為與Google之間協議問題，導致鴻蒙系統要搭載在華為手機要在等一段時間。除了智慧電視與手機，鴻蒙 2.0也會延伸至電腦、穿戴式裝置與車用系統，這也透露今年華為預計會推出搭載鴻蒙系統的智慧型手表。

余承東透露，鴻蒙系統開發項目目前已經投入超過1 億元人民幣，並達到Google的Android作業系統 70% 至 80% 水準。余承東表示，若未來美國政府全面封殺大陸產品使用GMS服務，到時鴻蒙系統就可以支撐這些產品，甚至在未來全球各地取代Google推出的服務。

然而，目前華為想推出自家的手機作業系統，有Google的Android作業系統以及蘋果的iOS作業系統2座高牆要克服。就在去年，曾被市調機構相當看好的微軟Window 10 Mobile(前身是 Windows Phone 系統)，在 2010 年 10 月 21 日正式誕生，並在當時一度被視為全球第3大手機作業系統。

但是跟 Android、iOS 相比，開發者的數量成為該作業系統是否能跨越門檻的重要因素，但Window 10 Mobile不受開發者青睞，且市場吸引力不足，更重要的是不受手機 OEM 廠支持，最後開發者逐漸萎縮下，於2019年底選擇不再更新。

至於鴻蒙系統，在華為這個大陸智慧型手機龍頭的支持下，加上投入大量資本與周邊產品做連結，是否能參考前車之鑑，成為下一個全球繼Android、iOS之後的強大作業系統，值得市場關注。

（ 中時新聞網 呂承哲）