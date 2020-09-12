獨》陸水運局干涉 美國線瘋漲運價踩煞車

有關航商指出，貨櫃船運市場瘋漲的美國線運價，原本本月15日規劃美西線每大箱（40呎櫃）要調高到4,200美元，美東線5,000美元，大陸交通部水運司等11日邀集美線所有船公司談話，要求業界自制後，中遠海運率先回應，宣布不漲價了，其他船公司表示周一（14日）會做出回應，業者估計運價是破不了4千與5千了。

根據上海航運交易所11日傍晚公布的最新運價，上海-美西線每大箱運價3,813美元，較前一周的3,758美元小漲1.5％，美東線4,534美元，小跌0.1％；台灣市場過去一周美西線每大箱約下跌約1百美元，運價在3,600-3,700美元之間，美東線運價持平。

業者透露，這次會議由水運局、國家發展和改革委員會、上海航運交易所等共同召開，指出運價已經漲得過高，影響到中美貿易，託運人也質疑船公司有壟斷行為，要求船公司要自制，採取減班措施必須事先報備。

船公司一般在中國十一長假前都會有一波漲價，今年也是照例調漲，但因目前市場運價已經是歷史新高，美西線運價約為成本價的3倍多，美東線也有2.3倍，大陸水運局與美國聯邦海事委員會（FMC）在8月中與8月底都有針對美國線瘋漲的運價進行調查。

昨日地主國的中遠海運在會後隨即宣布取消本月15日的漲價計畫，10月1日取消的航班不變，但之後取消的航班都將先恢復。

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