美賣掉駐港總領事館宿舍 下一步恐撤港

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這兩天，香港最受矚目的新聞是美國把駐港總領事館宿舍賣了，這個位在南區壽臣山壽山村道，面積94796方呎的地，由恆隆地產主席陳啓宗以25.66億港元，約台幣100億元拿下。美國從先賣總領事館宿舍先賣，「下一步很可能再把總領事館賣掉，這是不是美國撤出香港的重要訊號？值得關注！」

他認為，《香港國安法》過，為香港從鴉片戰爭以來最大衝擊，除了美國對香港的施壓升高，歐洲各國也紛紛對中國大陸重新評價，像對中國態度原來模稜兩可的英國，也擺出姿態，宣布終止與華為的5G合作。歐洲有一些小國，像捷克議長鼓足勇氣訪台，德國外長也公開對中國外長王毅嗆聲。五眼聯盟這次因香港國安法而建立共識。

謝金河指出，川普總統也宣布對特首林鄭月娥等人制裁，也進一步取消香港最惠國待遇，這次進一步處分資產，如果先賣宿舍，接著連總領事館也賣了，「這是很強烈的退出香港訊號」。

謝金河說，接手資產的恒隆集團主席陳啟宗，向來對政治立場勇於表態，像去年香港反送中抗爭，陳啓宗就跳出來說：「香港是祖國被拐走的兒子，回來你不知道自己姓什麼？」陳啟宗曾一筆捐給哈佛大學公共衛生院3.5億美元，出手非常大器。過去幾年，恆隆在香港推出淘大花園、九龍灣德福花園，這回買下美國總領事館宿舍，看起來又有大動作。

（中時新聞網 吳美觀）