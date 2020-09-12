大陸富豪又有新招 花50萬學「如何切香蕉」

有錢人的世界，凡人無法想像，而大陸所謂的「新富階層」，炫富的方式更是令人咋舌，先前有電視台曾拍攝大陸千金們，在國外求學的實境節目，曝光有錢人的生活方式，美國《GQ》雜誌在就在YouTube上，拍攝紀錄片《the Bling Dynasty》，揭露富豪們的秘密，其中竟然有人專門花10萬人民幣，學習「如何優雅切香蕉」。

這幾十年以來，大陸白手起家的富豪多不勝數，但多數外國人對這些富豪們的印象，大多並非正面，會用暴發戶、土豪來形容他們，認為炫富、太土氣、不夠低調、品味堪憂等，為了扭轉形象，位於北京的一家「高端禮儀培訓學校」就這樣誕生。

創始人何佩嶸認為，大陸人越來越有錢，但生活品質、禮儀卻沒跟上，除了「富」之外，更重要的是躋身進高階層成為「新貴」，因此她開設這間學校，就是要教富豪「低調炫富」。內容包括像是教導精品的正確讀音、貴族運動介紹、從穿衣打扮，餐具的品牌還有擺放，就連餐具擺放位置，都必須用尺量。

其中最受歡迎的課程，是「如何處理複雜食物」，例如如何用刀叉，優雅的吃香蕉，又不失高級感，第一步先切尾端、中間劃一刀，小心的剝皮；還有如何用叉子吃生蠔等技巧，這堂課還分已婚、未婚，結婚的上12堂課，要價1.6萬美元，未婚則是10堂課，價格是1.3萬美元。

（中時新聞網 黃瀞儀）