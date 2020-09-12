海外求子 陸3千對夫妻扎堆烏克蘭求「代媽」

大陸無法正常孕育新生命的夫妻近年持續增加，面對國內代孕尚未明確合法，這些盼著下一代的人們只能轉向海外，其中烏克蘭為目前大陸民眾尋求「代媽」的最主要國家，僅一家知名的代孕醫院彼奧（Biotexcom），從2015年特別為大陸規劃包套業務至今，已為近3,000對夫妻提供了代孕服務。

北京青年報報導，根據大陸國家計生委發布的「中國不孕不育現狀調研報告」顯示，大陸平均每8對夫妻就有一對遇到生育困境，不孕不育人群比例從上世紀70年代的1％～2％上升至目前的12.5～15％，30年增長了10倍。研究生命法學的上海社科院法學所副研究員劉長秋認為，大陸有代孕需求的人群可能達到上百萬人。

整理相關法規，大陸衛生部2001年公告的「人類輔助生殖技術管理辦法」第3條規定，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎，醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕。不過這條規定的規範主體為醫療機構和醫務人員，未對普通自然人實施代孕行為進行明確規定。

之後在十二屆全國人大常委會第十八次會議上提出的「人口與計劃生育法修正草案」中，雖正式將普通自然人的代孕行為納入法律的調控範圍之內，但是在2015年12月25日正式公告的「關於修改的決定」中，該款又被刪除，使大陸的代孕行業至今仍遊走在法律的灰色地帶。

為規避風險，許多不孕夫妻、沒時間懷孕的企業女高管等紛紛轉向實施合法代孕的國家，中介代孕的機構也持續增加。據不完全統計，大陸的代孕中介已達400多家，但大多屬於「地下交易」。

目前，烏克蘭因距離大陸近、簽證程序簡單，成為大陸人尋求海外代孕的首選。占據烏克蘭70％代孕市場的彼奧醫院，看準大陸代孕商機，自2015年初推出以2.99到4.99萬歐元不等的代孕「包成功」套餐，特別為中國人服務後，帶動營收年年上升，截至目前，已為近3,000對大陸夫妻提供代孕服務。

不過，雖然代孕合法，但由於需求持續膨脹，烏克蘭正面臨代理孕母稀缺的問題，連帶影響代孕品質。在該國極度飽和情況下，一些更小眾的合法代孕國開始進入市場，哈薩克和喬治亞是目前大陸中介機構更推的兩個國家。

回到大陸是否會讓代孕走向合法，劉長秋認為，合法化仍將是非常艱難的一步，這跟器官和血液捐獻不一樣，因為代理孕母被交付的是一個生命，一個寶寶在代媽肚子孕育這麼久，會產生感情，甚至親情，這一點從倫理上和情感上都沒法解決。目前也有很多合法代孕國正在收緊相關規定。

不過北京大學醫學倫理與法律研究中心副主任王岳認為，應該通過立法來規範國內的代孕行為，「代孕黑市確實存在，一旦禁止就會形成黑市」。王岳認為，應該順應需求，立法規範，「可以通過修訂母嬰保健法，去解決人工輔助生殖的一系列問題」。