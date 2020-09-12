陸地下代孕激增 88萬「包成功包性別」

即便大陸明令代孕非法，需求和利益仍促成一個長期存在的地下產業。陸媒踢爆，疫情爆發後出國不便，原本計畫前往海外代孕求子的人只好轉向大陸國內，2020年以來代孕產業反倒更加蓬勃，甚至還有業者明目張膽打著人民幣（下同）88萬元「包成功、包性別」套餐選擇攬客。

澎湃新聞報導，代孕產業鏈由需求方、代孕公司、供卵者、代孕媽媽、實施代孕操作的醫生、開具出生證明的醫院組成，他們或為追求利益、或有真實需求。對他們來說，孩子是被製造出來的「商品」。如有缺陷，則可能被拋棄。

報導稱，大陸主要是利用「第三代試管嬰兒」的技術，也就是透過體外受精，對配子或胚胎進行遺傳學分析，檢測其是否有遺傳缺陷，選擇未見異常的胚胎植入子宮的技術。其技術上的「基因篩查、性別選擇」被代孕公司用做噱頭，可讓客戶可選擇嬰兒性別、單胎或雙胎。

報導調查一家代孕中心，其自稱可為大陸國內有代孕需求的客戶對接海外生殖醫院，提供代孕服務，但實際上都是在大陸國內進行。該中心還打出58萬元和88萬元兩種套餐，兩者皆承諾客戶2年內可抱走一名健康男嬰，58萬的套餐則「不保證成功」，意味若是代孕一次不成功，重啟流程需要額外支付費用。

報導稱，多家代孕公司表示，疫情爆發後，原先計畫前往海外做代孕的潛在客戶和代孕公司紛紛轉向國內，4月起業務訂單明顯增加。有代孕中心表示，光是4月到8月的「訂單」就超過400例，佔到2019年全年近7成，每個月還有大量詢問。

與此同時，行業內競爭也在加劇，開始出現大幅降價搶客。另一方面，代孕需求增加，也讓捐卵補償金和支付給代孕媽媽的佣金水漲船高。業內人士透露，2020年代孕媽媽的佣金至少漲了1～2萬元，甚至還有代孕中心派專人招募代孕媽媽，組建自己的「人力資源庫」。

不過，地下代孕產業蓬勃的背後，仍存在換卵、非親生、隱瞞胎兒疾病、出生缺陷等亂象和倫理與法律風險。即便雙方出現糾紛告上法院，代孕公司和客戶間簽訂的合約也會因違反現行立法規定以及公序良俗，被認定為無效，客戶只能吃啞巴虧。甚至還有代孕機構被查之後，換個地方重操舊業。業內人士稱「只要有需求，這行業就會存在」。