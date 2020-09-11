抗美打壓 習近平促突破核心技術

面對美國在科技領域的施壓，大陸希望藉由加大科研投入的方式縮短差距。大陸國家主席習近平11日表示，在「十四五規劃」以及更長時期，要集中力量加大基礎研究投入與核心技術攻關，並在財政金融稅收領域給予支持。

大陸央視報導，習近平11日在北京科學家座談會中表示，當前大陸經濟社會發展與民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，需要增強創新動力，希望大陸科學家和科技工作者要面向世界科技前沿、經濟主戰場進軍，登上科學高峰。

習近平指出，大陸發展正面臨國內外環境發生深刻複雜變化，故「十四五」時期以及更長時期的發展對加快科技創新提出了更迫切的要求，關鍵要改善科技創新生態、快速突破能及時解決問題的技術、提前戰略部署要長久發展的技術，將集中力量組建一批國家實驗室，發揮大專院校科研優勢，推動關鍵核心技術突破。

在推動發展所需的資源上，習近平稱，將明確國家基礎研究領域方向和發展目標，加大研究投入，在財政、金融、稅收等方面給予必要政策支持。面向未來，習近平提出，要提升對教育的重視，加強數學、物理、化學、生物等基礎學科建設，對科學興趣的引導和培養要從小養成，希望形成一大批具備科學家潛質的青少年群體。