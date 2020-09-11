陸8月社會融資增量翻倍

中國人民銀行11日公布8月份主要金融數據，其中社會融資增量在地方債和國債加大發行助推下，較上月翻超過一倍至人民幣（下同）3.58兆元，遠高預期且創3月以來最高。加上信貸數據結構上企業中長貸表現強勁，顯示經濟復甦趨勢仍然不減。

人行數據顯示，8月社融規模增量3.58兆元，遠高於市場預期的2.73兆元，並較7月的1.69兆元增加逾一倍。8月底社融規模存量276.74兆元，年增13.3％，高於7月的12.9％。

8月新增人民幣貸款1.28兆元，稍高於上月的0.99兆元和市場預期的1.22兆元。當月廣義貨幣總計數（M2）年增10.4％，低於預期的10.7％；狹義貨幣總計數（M1）年增8％。

值得注意的是，美國聯準會（Fed）大幅降息後，5月起中國開始擠壓空轉套利，隨著經濟基本面逐漸恢復，中美貨幣政策預期分化，利差持續處於高位，凸顯出美元貸款成本優勢，使8月底外幣貸款餘額增加193億美元至9,028億美元，創2015年8月以來新高。

南京證券固定收益分析師楊浩認為，金融數據相當亮眼，結構表現很好沒有走弱。他提到，政府債券供給那麼大都沒擠出實體融資，同時信貸方面，居民和企業中長期貸款兩大支柱占比高，與去年同期相比仍然保持多增，且M1和M2剪刀差明顯縮窄，企業活力良好，說明實體經濟復甦仍有動力。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強指出，從數據結構來看，貸款中居民中長期、企業中長期都比較強，表外的是地方債和國債發行比較強，說明實體經濟的融資需求仍然比較旺盛，尚未受到貨幣政策邊際收斂的影響。不過，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，社融高增長主要還是靠政府債券，從信貸和M2看，也沒有那麼樂觀。整體來看，金融數據沒有社融看上去那麼火爆，但也不算弱。

招銀理財高級分析師陳鄭分析，這個月的M2增速低於預期，而社融增速高於預期，這種供需的矛盾越來越大。他認為，人行有可能進行新一輪的定向再貸款或者再貼現，指向會更為精準，實現精準滴灌。