制裁中芯 美擬月底開鍘

美國重擊大陸半導體，繼晶片設計實力強勁的華為海思被制裁後，月初再傳出美國擬將當地製造龍頭中芯國際列入實體清單，美國研究機構預測，美國可能月底動手對中芯的制裁，而荷、日等非美系設備廠有望因此受惠。

雖然仍在受美制裁陰霾下，但陸續傳出加速產線去美化的中芯國際11日股價出現反彈調整，中芯國際A股結束連四跌，收漲4.64％報人民幣55.23元走出底部；中芯H股結束連二跌，收盤大漲6.8％報19.48港元。

路透4日引述消息人士稱，白宮正在規劃對中芯國際的制裁。華府獨立研究機構Washington Analysis最新報告預估，美國或在9月底前實施制裁，制裁將影響中芯國際相關的半導體供應商，預計相關衝擊會在第四季體現。據此前相關統計顯示，台中美三地企業與中芯合作緊密，是中芯主要供應來源、也有不少大客戶。

除傳出中芯與解放軍方的緊密合作是美國制裁主因外，Washington Analysis認為，美國制裁中芯國際部分意圖也是劍指華為，華為是中芯最大客戶，制裁中國企業中芯能基本斷絕華為晶片製造來源。

當前並沒有明確消息指出美國會施以何種程度的制裁，Washington Analysis預測，應會是類似列入實體清單，禁止美企向其提供產品服務，但預估會留下空間，美企若申請與中芯交易非先進晶片製程等項目能獲准，但如7奈米等先進晶片項目預計有嚴格限制。

Washington Analysis也指出，在這種程度制裁下，非美系半導體設備廠短期能受惠，如荷蘭艾司摩爾（ASML）、日本東京威力科創（TEL）等業內巨頭使用美國技術含量都不至25％，與中芯交易不會受到限制。此狀況也給予中國發展半導體空間，中企有時間能向這些廠商採購設備。

不過此前路透發表觀點指出，荷、日等業者可能也會跟進美國腳步限制對中芯的出口，形成中國半導體無法升級，美歐日業者無利可圖的多輸局面。如此前華為被列入實體清單後也增加非美供應來源，但美國隨後就出手加大第三方廠商供貨華為的限制。

在中國方面，在中芯事件後，近期傳出半導體業界加大去美化，如中芯、長江存儲都在提高本土自製的比重，中芯更希望三年內完成28奈米製程全國產化。中國工程院院士倪光南日前也喊話，中國已能自產28奈米晶片曝光機，意謂未來肯定能完成28奈米晶片國產化。