「芯」碎！華為禁令逼近 美報告曝中芯死期

外媒日前報導，川普政府打算將大陸晶圓代工龍頭中芯國際列入實體清單（Entity List），這將導致美國半導體生產設備商無法繼續與該家陸企進行業務往來，美國研調機構 Washington Analysis近期發布報告顯示，該措施應該會在9月底實施，對營運顯著影響會落在今年第4季。

據路透報導，美國國防部上周向美國商務部提議，將中芯國際列入美國貿易黑名單，這也是繼先前華為38家子公司被列入美國實體清單後，可能再一波對大陸科技公司的制裁行動。Washington Analysis報告顯示，美國對半導體上游廠商的限制越來越多，原因就在於華為是中芯國際的客戶，可能會替其生產所需晶片，打擊中芯國際，更是掐死華為的關鍵。

據《華爾街日報》報導，美國國防承包商SOS International LLC一份報告顯示，中芯國際與解放軍關係密切，這份報告在參與此次評估的美國官員間盛傳。報告提到，中芯國際與一家大型大陸國防集團密切合作，與該集團有合作關係的大學研究人員都是採用中芯國際的產品。其中一家大陸軍事院校，美國商務部在2015年將其列入實體清單，因為該院校涉嫌設計用於類比核子試驗的超級電腦晶片。

Washington Analysis報告則是提到 指出，美國政府對北京當局推動軍民融合（military-civil fusion）戰略的疑慮高升，這觀點也在今年2月被美國國防部提到華為產品的疑慮，預計對中芯國際的制裁應該會在9月底之前實施。

儘管目前消息還是在外媒盛傳，但該份報告認為中芯國際目前面臨的問題與華為相似，相較於全面否決，更傾向於針對先進製程限制，美國政府可能針對中芯國際想研發的7奈米製程下手，嚴格控管半導體生產設備出貨。

半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的EUV光刻設備，替如台積電、三星電子在先進製程上取得重大進展，中芯國際也曾向該公司訂購光刻機台，據傳是要發展7奈米製程，雖以該公司目前製程研發階段仍難以跨入，但也展現中芯國際朝先進製程前進的決心，但該訂單卻遭到川普政府阻撓，導致ASML至今仍遲遲未能出貨給中芯國際。

不僅是ASML，應用材料(Applied Materials)等美企恐怕也無法繼續出貨給中芯國際。長期來看，包括美國、荷蘭，甚至是日本在內的多邊管制將會在幾年間成形，但在這段期間，中芯國際仍可以採購非美半導體生產設備，並同時提高大陸本土廠商的產品，擺脫依賴美企的陰霾。

（中時新聞網 呂承哲）

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