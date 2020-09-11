傳2021年iPhone13 再啟用京東方OLED螢幕

今（9/11）日大陸財經新聞重點摘要：

1.傳2021年iPhone13 再啟用京東方OLED螢幕

據法國網站iPhoneaddict報導，京東方高管透露，他們有一條名為B11的生產線，還將其稱為「蘋果線」。據傳，這個生產是專門為蘋果在2021年下半年為iPhone 13生產OLED屏幕。

報導指出，這條生產線預計將在2021年下半年進行滿負荷運轉，所以在這期間市場會發現京東方是否通過了質量測試階段。如果成功的話，京東方很可能會和三星，LG一起再次向蘋果供應OLED，不過目前還沒有確認哪款iPhone 13會從該供應商那裡獲得更多面板。

2.海爾智家11日遞交港交所IPO申請

海爾電器旗下海爾智家11日向港交所主板遞交上市申請，中金公司及摩根大通為聯席保薦人。

招股書顯示，2017年、2018年及2019年，海爾智家的收入分別為人民幣（下同）1,542億元、1,776億元及1,980億元，年復合增長率為13.3％，利潤分別為91億元、99億元及123億元，年復合增長率為16.1％。

受到新冠肺炎疫情的影響，截至2020年6月30日止六個月，海爾智家的收入為957億元，利潤為36億元，較截至2019年6月30日止六個月分別減少1.6％及41.6％。

股權方面，截至2020年8月31日，海爾集團直接及透過其附屬公司和投票權安排間接持有海爾智家約40.03％的已發行股本，其中約16.30％為直接持有，約23.73％分別透過以下附屬公司和投票權安排持有：海爾電器國際（約佔19.13％）、青島海爾創業投資諮詢有限公司（約佔2.62％）、青島海創智管理諮詢企業（有限合夥）（約佔1.11％）及Haier International Co., Limited（約佔0.87％）。

此外，海爾電器同日也發佈公告，公司獲海爾智家溢價約17.35％提私有化，海爾智家將尋求以介紹方式將其H股於聯交所主板上市。

海爾智家股份有限公司董事長梁海山在致投資人的公開信中表示，海爾智家通過多年的戰略投資和整合，已經成功打造了一個全球化的行之有效的運營體系。物聯網生態品牌戰略階段，公司亟需打通原來分屬兩家上市公司的優勢資源，理順公司架構，優化公司治理，開展業務深度整合和運營提效，在全球範圍內進一步優化資源配置，發揮協同效應，放大競爭優勢。

梁海山表示，海爾電器現有業務加速、全面融入海爾智家體驗雲平台，將打通全品類家電產品的使用、銷售、服務等環節，實現線上線下融合，為用戶提供全流程、全生命週期的智慧家庭美好生活體驗。

3.未來4年需求減 國泰航空傳10月裁員

南華早報引述消息人士透露，國泰航空九大業務部門中的部分部門，將放棄申請港府「保就業」計劃第二期工資補貼，意味毋須遵守不裁員的援助條件。

報導引述分析人士指出，國泰將通過放棄工資補貼，最早10月可以開始裁員，這是為了適應未來至少4年需求大減，而進行更廣泛重組的一部分。

國泰上半年薪金約佔營業支出的25％。

國泰中期出現有史以來最大的虧損，虧損98.65億港元。主席賀以禮當時稱，集團已完成資本重組並實行節省成本措施，惟每月仍「燒錢」15億港元，管理層正評估業務規模及模式，第四季會向董事會提出建議，當中不排除任何可能性。