晶片斷炊 華為改走谷歌模式

在關鍵晶片即將「斷炊」的窘境下，華為試圖走「谷歌模式」，將戰略轉向軟體與生態。在10日舉行的開發者大會上，華為發表鴻蒙OS 2.0，確認2021年華為手機將搭載該系統，呼籲中國力量以及全球廠商共建生態圈。

針對美國對華為晶片禁令15日零時生效，打擊華為晶片供應，華為消費者業務軟件部總裁王成錄指出，中國軟件沒有根，鴻蒙在這特殊時期邁出了第一步。晶片涉及到的技術非常複雜，華為在這方面毫無疑問有一定困難，「中國所有行業都應該清醒了吧？晶片問題給了企業反思，沒有選擇就是最好的選擇。」

時值中美科技戰白熱化，華為於東莞松山湖舉行的這場開發者大會，突出軟體生態圈，以拓展物聯網市場來化解美國圍堵。華為同時發表發表鴻蒙OS 2.0，對此前只在智慧螢幕上運作的版本進行升級，並宣布鴻蒙OS進入核心終端手機的時間表。

華為消費者業務CEO余承東表示，10日已向開發者公布鴻蒙OS 2.0的Beta版，可用於螢幕、手表與車機，12月Beta版正式登入手機，而2021年華為手機將搭載鴻蒙OS 2.0。

余承東強調，鴻蒙OS 2.0是首個真正為全場景時代打造的分布式操作系統，並不僅是像安卓、iOS等手機操作系統，而是能應用於各類裝置甚至汽車等不同載體與界面。

華為舉例微軟Windows、安卓、iOS所用的技術，表示鴻蒙在數據讀寫、檢索等數據處理功能上較三大系統的速度有明顯提高。

除鴻蒙外，華為當日還公布智慧汽車平台HiCar、物聯網平台HiLink等項目取得的成績，展現華為在物聯網、車聯網領域的企圖。

此外，華為11日將成立「中國開發者出海聯盟」，幫助中國應用程式走向海外市場；同時，將助海外開發者進入中國市場，歐洲開發者是華為首要合作的對象。

透過10日開發者大會，難以持續手機硬體的華為開始拉攏盟友加入生態，走向類似谷歌與微軟重視軟體的道路，並同步發展其它硬體。王成錄在會中喊話，華為自研方舟編譯器、鴻蒙OS跨出關鍵一步，呼籲中國力量要團結，共建生態。