演算法揮鞭追趕 大陸血汗的外賣騎手們

外送員被平台壓榨時間搏命送餐，近日在中國大陸引發關注後，中國最大外賣平台「美團」昨天宣布要優化配送系統，給外送員留出8分鐘彈性時間，以更好保障「外賣小哥」的安全。

「人物」雜誌8日在微信公眾號刊發題為「外賣騎手，困在系統裡」的調查報導指出，由於中國大陸外賣平台的即時智慧配送系統不斷壓縮時間，外送員疲於奔命，導致他們違反交通規則、與死神賽跑，淪為高危職業。

報導點名大陸兩大外賣平台「美團」、「餓了麼」的演算系統，並引述一名做過3年的美團配送站站長指出，2016年到2019年間，他曾3次收到美團「加速」的通知：2016年，3公里送餐距離的最長時限是1小時；2017年，變成了45分鐘；2018年，又縮短為38分鐘。

這篇調查報導在大陸迅速引發輿論關注，業者遭到嚴厲批評。

「餓了麼」9日凌晨率先回應，表示將新增「我願意多等5分鐘/10分鐘」按鈕，如果客戶不是很急，就可以為外送員提供更長的配送時間。但推出後，卻引發諸多負評，「餓了麼」遭控不願多給時間，還試圖把矛盾轉移給外送員與消費者。

對此，「美團」9日下午透過微信公眾號發表聲明稱，大家對外賣小哥、平台系統的關注、意見和建議都收到了。「沒做好就是沒做好，沒有藉口，系統的問題，終究需要系統背後的人來解決，我們責無旁貸」。

「美團」宣布，要更好優化系統，每一單外賣，在為用戶提供準時配送服務的同時，調度系統會給外送員留出8分鐘彈性時間。

聲明稱，外送員申訴功能將升級，對於因惡劣天氣、意外事件等特殊情況下的超時、投訴，核實後，將不會影響外送員的考核及收入。

「美團」並表示，將增強配送安全技術團隊，重點研究技術和演算法如何保障安全；正在研發的智慧頭盔將全力加大產能，透過藍牙與手機相連的方式，讓外送員說話即可完成操作，並可以透過App即時測速。

對於外送員的獎勵模式，「美團」也表示將從送單獎勵轉向綜合考慮合理單量區間及安全指標的獎勵，讓外送員在保障安全的同時，獲得更實際的回報。