華為推新系統鴻蒙2.0 盼追上安卓趕上iOS

華為10日發布鴻蒙2.0，確認今日測試版上手表、車機等裝置，確認12月測試版上手機。華為消費者業務CEO余承東稱，2021年華為手機操作系統將採用鴻蒙OS，且強調鴻蒙操作系統的開源性。同時，華為也發布，HiCar與HiLink，強調已與150多款汽車合作，強攻物聯網以及車聯網市場壯大生態系。

華為強調鴻蒙2.0跨裝置、安全、快速等特色，強調其分布式特性，以及與其他手機系統不同、是面向各種裝置設計。效率上，華為拉出三家指標廠商對比，比較微軟window所用的samba、安卓組件以及iOS，表示鴻蒙在文件讀取、數據管理與檢索都更為快速。

華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，2020年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量1.05億支，消費者業務銷售收入達到人民幣2,558億元。

值得注意的是，華為難得喊話，呼籲在生態建立上，中國力量要團結，共同紮根下去，中國生態才會茁壯持久，希望華為邁出的第一步為提高中國生態信心。

延伸閱讀

砸上億開發 華為鴻蒙已有安卓八成水準

華為鴻蒙2.0 將用在PC、手環

華為開發者大會9月10日登場 鴻蒙2.0掀面紗

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!