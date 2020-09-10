今（9/10）日大陸財經新聞重點摘要：

1.華府:總統作國安決定權力不容微信用戶挑戰

美國政府表示，美國總統川普作出國家安全決定的權力，不容微信用戶挑戰。

綜合外電報導，華府向三藩市聯邦法院提交的文件指出，一群試圖阻止美國對WeChat實施禁令的用戶，不能挑戰川普作出國家安全決定的權力。

由微信用戶組成的「美國微信用戶聯盟」，上月提請聯邦法官阻止特朗普政府對WeChat實施禁令，指控此舉違反憲法，認為該行政命令沒有清楚界定哪類交易將被禁止，讓個人和企業感到憂慮。

根據禁令，美國居民從本月起將不能與騰訊旗下的微信以及字節跳動旗下的TikTok有任何交易。華府稱，這些應用程式會被中國中共用來傳播虛假訊息、審查過濾抨擊中國的內容，並使中共掌握美國人的個人訊息和私隱。

華府表示，商務部會在本月20日之前釐清交易受禁的具體範圍，而在那之前，微信用戶不能尋求阻止總統的行政命令生效。TikTok也向洛杉磯聯邦法院提起類似訴訟，表示會等待商務部作出具體界定後，再向法官提出阻止該禁令生效的請求。

2.人民幣中間價升值92基點

人民幣兌美元中間價報6.8331，較上日6.8423，升值92個基點或0.13％。

此外，人民銀行今日將進行人民幣1,400億元7天期逆回購操作。今日有1,200億元的逆回購到期，據此計算，單日淨投放200億元，為連續第4日淨投放，期間累計淨投放達2,400億元。

3.歐盟商會：中歐關係緊張 歐企憂慮被懲罰

中國歐盟商會指出，隨商業環境更加政治化，在中國的歐洲企業日益害怕遭到「任意懲罰」；企業並擔心因新冠肺炎疫情而對外籍人員實施的旅行限制，以及外國企業被排除在中國關鍵經濟領域之外。

中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)在年度報告中指出，中歐關係因新疆人權及「港版國安法」等議題而呈惡化風險，可能嚴重影響歐洲企業在中國經營業務。

報告還指出，疫情期間實施的旅行限制也導致許多歐洲公司員工無法進入中國，中國官員也無視對外國人的歧視，有商會成員猜疑，中國想要的只是外國的資本和科技，而不想要外國人。

商會認為，中國市場持續缺乏相當程度的開放，金融、保險等領域全面准入存在官僚障礙，增長潛力巨大的可再生資源、電訊以及其他高科技產業亦對外資收緊；愈來愈多領域不是限制外國投資，就是給國內領頭企業的支持足以將潛在的歐洲競爭者擠出市場。