救微信出絕招 騰訊聘美反陸大將出馬遊說

美國政府上月初頒布微信（WeChat）禁令，將禁止騰訊公司與受美國司法管轄的任何個人和實體之間，進行與微信有關的任何交易，而該行政命令將於45天後生效。因此，為避免被封殺，騰訊聘請派出了多名說客，其中，最引人注目的是，竟然找上反陸大將，即共和黨籍的前眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），為其遊說團之一員。

南華早報報導，羅伊斯於1993年至2019年間擔任美國眾議員，目前在律師事務所Brownstein Hyatt Farber Schreck工作，專注於商務、產業及企業名譽等，而騰訊正是找上了這間律師事務所。

報導指出，羅伊斯在16年的眾議員生涯間，曾提出多項針對中國的法案，包含2017年《敵對國家制裁法案》（CAATSA），美國目前已動用此項法案制裁大陸解放軍官，而羅伊斯也提出過數項保障台灣國防及國際地位的法案，是2018年《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）推動人之一。

根據之前美國財經媒體報導，美國政府簽署的這項行政命令，將於45天後生效，而相關細節將在9月20日前後《聯邦公報》上公告，釐清禁止交易的確切範圍和實施日期。

（中時新聞網 葉明芳）