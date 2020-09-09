近三成在陸美商憂心忡忡 估貿易緊張無限期

上海美國商會最新調查顯示，有26.9％的受訪在大陸美商認為，目前的中美貿易緊張局勢將「無限期延續」，較2019年的16.9％上升10個百分點。認為此一局勢「將持續3年至5年」的企業比例，也從2019年的12.7％上升至22.5％。

路透報導，上述調查由上海美國商會和資誠（PwC，大陸稱普華永道）聯合發布，於6月16日至7月16日進行，共有346位會員企業代表回覆。

在受訪者中，有70.6％表示「沒有從大陸轉移生產線的打算」，而計畫將生產活動「從大陸轉移至非美國的海外地區」的企業則占14％。目前在大陸有生產活動的200多家企業中，僅3.7％計畫將生產「從大陸轉移至美國（包括其海外領地）」。

調查指出，儘管中美2020年簽署第一階段貿易協議，但會員企業對於雙邊經貿關係的前景樂觀度，反而比2019年有所下降。關於中美經濟脫鉤的討論持續發酵，也對企業造成困擾。

縱觀所有行業，悲觀情緒最濃的就屬硬體技術、軟體與科技服務行業，以及藥品、醫療器械與生命科學行業，兩個行業內分別有50％和42.9％的企業認為，貿易緊張局勢將「無限期延續」。而中美兩大技術生態系統分裂的可能性，特別使所有身處資訊技術行業內的企業感到擔憂。

調查結果顯示，大陸市場在各行業全球投資計畫內的重要度均有所下滑。以零售業為例，僅有19.5％的零售企業將大陸視為其全球投資計畫首要目的地。

此外，對未來五年在大陸業務前景持悲觀態度的受訪企業比例為18.5％，較2019年同期的21.1％有所下降，此一小幅改善，或許能歸功於中美第一階段貿易協議的簽署。但是在貿易摩擦持續升級、中美關係跌入歷史冰點的雙重壓力下，此悲觀指數依然處於高位。

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