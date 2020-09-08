農夫山泉掛牌 鍾睒睒當30分鐘首富

備受市場關注的大陸飲用水巨頭農夫山泉8日登陸港股，上市首日一開盤股價就飆漲85.12％，加上A股上市公司萬泰生物開高1.46％。受此帶動下，身兼兩家公司董事長的鍾睒睒（音同閃）身價暴增至572億美元，一度超越騰訊董事會主席馬化騰（身價567億美元），成為大陸新首富。

不過，鍾睒睒的「中國首富」寶座僅坐了30分鐘，隨著農夫山泉股價漲幅收窄，鍾睒睒的身價也逐步下滑。截至8日收盤，農夫山泉收漲53.95％至33.1港元，萬泰生物收跌0.31％至人民幣（下同）196.51元，以此估算鍾睒睒的最新身價約496億美元，僅落後馬化騰和阿里巴巴創辦人馬雲，成為大陸第三大富豪。

綜合陸媒報導，因疫情影響，現年66歲的鍾睒睒8日在農夫山泉線上敲鐘儀式中表示，上市只是新開始，將繼續努力工作，回饋投資者及消費者。而在農夫山泉香港上市前，2020年4月，鍾睒睒旗下的萬泰生物在上交所掛牌上市。

報導指出，儘管坐擁兩家上市公司，成為眾人稱羨的億萬富豪，但鍾睒睒的職涯起點卻不在商界。鍾睒睒在大學考試兩度落榜後，進入浙江廣電系統工作，並於1983年考進浙江日報社。在報社任職5年期間，鍾睒睒跑遍浙江逾80個縣市，採訪過500多位企業家，甚至後來好幾位創業的合作夥伴都是在當時結識，所以他至今仍稱懷有「浙江日報情結」。

離開報社後，鍾睒睒於1980年代末決定到海南創業，直到1991年，正式成為飲料大廠娃哈哈口服液廣西、海南的總代理。鍾睒睒隨後於1993年創立海南養生堂藥業有限公司，並推出保健產品「養生堂龜鱉丸」，一炮打響知名度。但1996年因大陸保健品行業監管趨嚴，鍾睒睒返回浙江創立新安江養生堂飲用水有限公司（農夫山泉前身），並於1997年推出第一款農夫山泉罐裝水。

2001年，鍾睒睒斥資1,710萬元取得萬泰生物95％的股權。在歷經十幾年的努力，農夫山泉、萬泰生物業務不斷擴張，最終於2020年先後上市，鍾睒睒也憑此登上大陸巨富之列。