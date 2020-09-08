中國海關：暫停進口19國56企業冷凍食品

中國海關總署官網8日公告，因境外2019冠狀病毒疾病疫情發展，冷凍、冷藏供應鏈受汙染風險加大，截至7日已對56家員工感染COVID-19的19國冷鏈食品企業採取暫停進口措施。

據公告，中國海關總署相關司局負責人今天在山東省青島市出席2020肉類產業發展大會時，作上述表示。

公告表示，截至9月7日，中國海關總署累計抽查30個國家（地區）的76家肉類、水產品、乳製品、冷凍水果企業；並對56家發生員工感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的19國冷鏈食品企業採取暫停進口措施。

公告稱，其中有41家企業是自主暫停對中國出口。

公告也提到，中國全國海關對進口冷鏈食品進行COVID-19風險監測，截至9月7日，共抽樣檢測樣本50多萬個，覆蓋產品樣本、內外包裝樣本、貨櫃內壁等樣本。

其中，7月3日大連海關和廈門海關從來自厄瓜多3家企業1個貨櫃內壁樣本、5個外包裝樣本中檢出2019冠狀病毒核酸陽性，其他樣本均為陰性。

據陸媒澎湃新聞8月中旬的不完全統計，當時，中國大陸至少有9省市—廣東深圳、安徽蕪湖、山東煙台、遼寧大連、福建廈門、江西萍鄉、重慶沙坪壩、雲南省、陝西西安，在進口冷凍食品外包裝或表面樣品中檢出2019冠狀病毒疾病病毒陽性樣本。

此外，中國去年底傳出疫情以來，多地本土疫情均與銷售處理海鮮或肉品的市場有關，例如武漢華南海鮮市場、北京新發地市場以及大連凱洋海鮮公司等。