今（9/4）日大陸財經新聞重點摘要：

1.砸上億開發 華為鴻蒙已有安卓八成水平

在美國制裁下，華為手機等產品面臨晶片、軟體領域危機，華為消費者業務CEO余承東近日指出，當前華為已投入逾人民幣（下同）上億元在自研的鴻蒙系統上，能達到安卓70％至80％的水平。

新浪財經報導，余承東受訪時表示，美國制裁對華為消費者業務有相當衝擊，不過華為已開始構築自己的生態，如鴻蒙系統體驗一直在改善，現在能達到安卓7成、8成水平。

余承東批評，美國這種制裁在全球化的今天是沒有道理的。華為一直相信全球化分工，也不會什麼都做，會帶動一批中企從低端製造業向高端製造業轉型。

在5G方面，余承東表現樂觀態度稱，美國制裁並未給華為電信設備業務有太大打擊，且華為還領先競爭對手不小差距，5G方面領先愛立信1年半以上，愛立信領先諾基亞5年。

2.衝刺5G 陸建成60萬座基地台

大陸衝刺5G時代，當地三大電信商已經建成約60萬座5G基地台，嘗試不少5G應用創新以利技術普及。

TechWeb報導，大陸電信龍頭中國移動在中國國際服務貿易交易會上指出，已經建設近30萬座5G基地台，提前達成年內目標，計畫更進一步，在年底開通逾35萬座5G基地台，覆蓋大陸所有地級市以上城市。

另外兩大電信商也共同建設相當規模的基地台，日前中國電信黨組副書記邵廣祿表示，中國電信與中國聯通的共建共享5G基站已經達到30萬站，覆蓋全國各地級市。

在應用創新方面，中國移動展示融合智慧城市、家庭生活、健康醫療、教育娛樂、交通物流、生產製造、城市管理等多領域5G應用服務場景，包括5G VR遊戲、5G AR明星合照、5G AI健身、5G AR演唱會等內容。中國電信也在此前成立中國電信5G產業創新聯盟，與近千家生態夥伴探索數位轉型、產業賦能的新方向。

3. 恒大大陸七折賣房 拚金九銀十千億業績

為在房市「金九銀十」銷售旺季打造佳績，恒大集團啟動為期一個月全大陸房產七折的活動，目標在9、10兩個月衝刺單月人民幣1千億元的成績。

搜狐財經報導，恒大集團董事局主席許家印主持日前主持集團營銷大會時宣布，自9月7日起至10月8日，恒大七折賣樓房，衝刺9、10兩個月單月1千億銷售額。

報導也稱，恒大另外給相關負責人額外96折的權限，但也有少數樓房不參與七折優惠。

此前恒大副主席兼總裁夏海鈞曾表示，會力爭銷售比率維持54％，完成8千億元內部銷售目標，以達成恒大年初訂下的「高增長、控規模、降負債」戰略。

4.陸8月進口跌2.1％ 未能扭跌回升

大陸海關總署7日公布8月份外貿數據，按美元計，大陸8月出口年增9.5％，優於外界預期。不過進口年減2.1％，則是與外界預期的增長有相當落差，非但未能從7月數據扭跌反升，跌幅還進一步擴大。

新浪財經報導，按美元計，大陸8月出口年增9.5％，優於外界預期的7.5，並較前期增加2.3個百分點；不過進口年衰退2.1％，遜於外界預期的增長0.2％，且不如7月衰退1.4％的數據。

按人民幣計，大陸8月出口年增11.6％，略低於預期的12.4％；進口年減0.5％，不如預期的成長6.1％。

5.陸外交部呼籲避免冷戰 拋順應民意達成共識

對於當前緊張的中美關係，大陸外交部副部長樂玉成撰文指出，兩個全球最大經濟體對抗肯定對世界是災難，批評美國部分政客惡意攻擊中共和中國政治制度，呼籲中美決不能重蹈冷戰覆轍。

樂玉成在大陸官媒人民日報撰文稱，中美對抗對兩國和世界肯定是災難，而中美作為全球最大的兩個經濟體，決不能重蹈冷戰覆轍、掉入衝突陷阱，促美方與中方相向而行，讓中美關係盡快回到健康穩定發展的軌道。

樂玉成指出，中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面，美國一些政客身體已進入21世紀，而腦袋還停留在冷戰思維、零和博弈的舊時代，惡意攻擊中共和中國政治，挑戰中國核心利益，干涉中國內政，蓄意全盤否定中美關係歷史，對中國全方位打壓遏制，百般阻撓中美各領域交往，竭力破壞中美合作大局。

樂玉成呼籲，中方始終致力於維護中美合作大局。希望美方一些人順應時代潮流和普遍民意，採取建設性態度，摒棄衝突對抗思維，走對話合作之路，遵循中美三個聯合公報的精神和兩國政府達成的共識，讓中美關係回到正常軌道。

同時，樂玉成還稱，在台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益和關切，中方在這些重大問題上沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉。