出售命令倒數 TikTok8月營收亮眼但市占率降

TikTok在美業務出售命令期限逼近，但8月營收仍達8810萬美元（約新台幣26.4億元）。不過陸媒指出，在美方禁令威脅之下，TikTok營收較7月衰退，且市占率明顯被其他同類型服務瓜分。

財聯社引述國際調查資料報導，今年8月，中國短影音平台抖音及其海外版TikTok的全球合計營收，高居非遊戲類應用程式首位，金額超過8810萬美元，與去年同期相比，大幅成長6.3倍。

進一步分析8月營收來源，85%來自中國、7.8%來自於美國、1.4%來自土耳其。

然而，營收表現雖然亮眼，但是面對川普政府要求字節跳動出售TikTok美國業務的期限步步逼近，影響也慢慢浮現。

報導指出，雖然8月的營收看似亮眼，但是若比較過往幾個月的資料後可以發現，8月的營收是5月以來最低，且較7月大幅衰退14%。

除了營收衰退，TikTok的市占率也面臨競爭對手瓜分。

報導提到，TikTok主要競爭對手的下載量，在近2個月飆升，這些競爭對手從2020年初開始就一直在努力提高市占率，並且一直在穩定取得進展。

今年1月時，在影音製作與分享類別應用程式中，TikTok的下載量約占76%，其餘主要競爭的應用軟體下載量合計僅占24%。但到了8月，以4大應用程式為首的競爭對手，市場佔有率已經攀升至44%；換句話說，TikTok的市佔率被壓縮了20個百分點。

報導指出，4大競爭者中以影片製作應用程式Triller和短影音創作程式Likee，最為積極搶攻TikTok的既有市場。

字節跳動必須在本週選定買家，以便能夠在美國總統川普設下的9月中期限前，完成出售TikTok在美業務案。

然而中國官方日前發布的禁止與限制出口技術公告，要求限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後才可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合約。

一般認為，這樣的規定將使TikTok出售在美業務案變得更加複雜。

延伸閱讀

App營收 TikTok冠全球

川普追殺TikTok限9/15前賣掉 陸這樣做

陸祭限令 TikTok出售生變