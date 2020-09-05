同仁堂也參一腳 陸咖啡市場陷混戰

大陸咖啡市場正進入高速發展階段，吸引許多品牌相繼進場布局。繼可口可樂、娃哈哈等知名飲料商宣布推出咖啡飲品後，老字號中藥商同仁堂、雪糕業者鍾薛高，甚至連中石化近年來都紛紛加入咖啡市場混戰。

綜合陸媒報導，近期，同仁堂旗下咖啡店「知嘛健康」在北京開設兩家門市，上下兩層近500平方公尺，一樓賣咖啡，二樓看病買藥。知嘛健康開業後迅速走紅，以中藥為賣點的咖啡，不僅吸引眾多年輕消費者光顧，也吸引許多中老年人到店參觀。

按照同仁堂的規劃，知嘛健康在未來一年要在北京布局300家門市，其中社區門市、購物中心門市、辦公大樓門市各開設100家。在咖啡價格方面，以網紅產品「枸杞拿鐵」為例，售價為人民幣（下同）32元，其餘飲品價格從18至32元不等，定價低於30至40元價格區間的星巴克同類產品。

另一方面，鍾薛高來勢洶洶，自2018年3月創立，至今已完成天使輪、A輪融資。其線下門市也已進駐成都、上海、重慶和北京等城市。2019年10月，鍾薛高推出第一家咖啡店，主打獨特果酸風味的咖啡。產品包括義式、美式、拿鐵、摩卡等品項，單杯售價在12至30元不等。

此外，2019年9月，中石化易捷便利商店聯手咖啡業者「連咖啡」，推出全新品牌「易捷咖啡」，第一家店進駐蘇州，正式加入咖啡市場戰局。不過，加油站賣咖啡已非首例，此前，中石油已創立自有連鎖咖啡品牌「好客咖啡」。

隨著大陸人均消費增長，年輕消費者對咖啡飲品的喜愛逐漸提升，帶動咖啡產業快速增長。據前瞻產業研究院數據顯示，大陸咖啡消費年均增速高達15％，遠高於世界2％的增速。

2018年大陸咖啡消費市場規模為569億元，年增31.1％。據市場調查機構Frost＆Sullivan預計，到2023年大陸咖啡市場規模將高達1,806億元。

市場人士分析指出，無論是新創品牌還是資深業者，想在激烈的大陸咖啡市場競爭中生存與發展，除了本身的產品品質以外，還需將產品差異化及內容創新相互融合，藉此獲得更多消費者的青睞，才有望搶占更大的市占率。

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