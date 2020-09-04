童子賢談紅色供應鏈 產業趨勢大過顏色選擇

iPhone代工廠和碩董事長童子賢今天受訪談到紅色供應鏈表示，產業趨勢大過顏色選擇，台灣廠商要保持競爭力、維持好的發展，必須慎重選擇對台灣產業最有競爭力的安排。

女性企業領袖團體台灣女董事協會今年擴大舉辦第2屆「剛柔並濟大未來」論壇，高達250位女性企業家、經理人與會交流，並邀請經濟部長王美花、金融監督管理委員會副主委邱淑貞、美國在台協會處長酈英傑、台北市長柯文哲及童子賢等產官學界代表出席。

柯文哲7月底針對和碩把整層停車場違規當員工餐廳使用，曾說重話要自己帶隊去拆。今天柯文哲與童子賢同桌但未交談，兩人零互動。

針對中國「紅色供應鏈」威脅，童子賢會後受訪表示，在他的觀點，沒有太多紅色、綠色、藍色這樣的區別，供應鏈就是供應鏈，過去30年科技業的國際化幅度相當大，連台積電外資持股比例都高達7至8成。無論資金、技術、上下游廠商合作，或者土地提供、勞動力提供、廠房設置等，目前科技業都是多國合作。

他說，外界最近紛紛擾擾在談台灣與大陸供應鏈的合作、投資或合併，這不是用紅色兩個字可以概括，而是一種產業演變的自然而然趨勢，簡單講是「產業趨勢大過顏色選擇」，在這種情形下，台灣廠商要保持競爭力、維持好的發展，必須慎重選擇對台灣產業最有競爭力的安排。

童子賢說，相信很多傑出的前輩公司，在產業界都很有經驗，要信賴他們不會是一個衝動或不明所以的決定。科技是國際合作的，不太有哪一國或哪個顏色的問題存在。

媒體關注和碩第4季展望，童子賢指出，這是一個非常困難的問題，每年和碩都要拿著水晶球猜測命運的走向。和碩上半年財報已公布，可以看到代工產業大致上還不錯，和碩今年上半年營收比去年同期微幅成長，獲利卻比去年同期好相當多。

他也強調，雖然有疫情影響，但是台灣因為科技業占外銷比重已達51%，外銷以科技產品為主，剛好在這個階段吻合疫情之下遠距辦公跟遠距生產力需要，台灣在這波表現得不錯，「如果要擔心，擔心很多年以後好了」。

談到台美關係，童子賢認為，台灣以貿易與經濟立國，不管對歐洲、美國、日本或第三世界，甚至對岸的中國大陸，經貿關係如果順暢，對台灣經濟也很有幫助。看到台美關係在做各式各樣提升，對於能夠促進或帶動台灣經濟，和碩當然表示歡迎。

媒體詢問台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA）是否對台灣企業有利，童子賢回應，這是好多年前談論過的事情，其實台灣沒有跟世界各國簽很多的FTA，但是台灣的經貿實力比起FTA簽約比重非常高的韓國，並不遑多讓。

他說，根據過去一、二十年統計，台灣對歐盟、美國的外貿數字，因為沒有簽FTA，好像處在弱勢，但是韓國在全世界都簽了FTA，也沒有比台灣擁有更多優勢，原因在於自從關稅暨貿易總協定（GATT）推動後，世界各國關稅不一定要靠FTA才能達到公平，很多貿易公平機制在過去二、三十年都推動得不錯，台灣也受惠於地球村、國際大家庭這方面的努力，其實表現得也不錯。

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