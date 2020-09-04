中國服貿會登場 疫情下拚開放

中國國際服務貿易交易會今天登場，試圖彰顯推進對外開放的信心決心。儘管如此，受疫情影響，多國邊境尚未解封，離真正開放還有距離。

2020年中國國際服務貿易交易會4日至9日在北京舉辦，今年主題是「全球服務，互惠共享」。服貿會前身是「京交會」，與廣交會、進博會一同代表中國對外開放的三大展會。

北京日報報導，今年中國服貿會有來自148個國家和地區的國際組織、駐中使館、境外商協會及機構等參展參會，1.7萬餘家企業蓄勢待發。

外貿人士觀察，未來進博會以商品貿易為主，服貿會以服務貿易為主。但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，邊境尚未解封，還談不上真正開放。

新京報報導，受疫情衝擊，世界貿易組織預計，今年全球貿易量降幅可能高達30%，疫情不僅導致了國際貿易的收縮，還給未來增添了很多不確定性。世貿組織的數據顯示，今年第一季，全球貿易的不確定程度比伊拉克戰爭和SARS期間還要高出60%。

不過報導指出，今年上半年，中國服務貿易仍保持了2.1%的成長，且逆差也大幅縮小，這主要是得益於中國具相對優勢的數位服務、金融服務、5G建設等，它們在疫情期間展現更好的抗壓性，同時也為今後「無接觸服務」的推廣提供許多新的可能。

報導還結合中共總書記習近平提出的「雙循環」理論，表示在此特殊時期舉辦服貿會，既能展示中國對外開放的決心和信心，又能成為中國打破國內市場瓶頸，促進「雙循環」的新支點。

根據中國國家統計局資料，2019年中國第三產業（服務業）占國內生產毛額（GDP）的53.9%，比前一年提高0.6個百分點。

世貿組織界定的服務貿易包括：商業服務、通訊服務、建築及相關工程服務、金融服務、旅遊及旅行相關服務、娛樂文化與體育服務、運輸服務、健康與社會服務、教育服務、分銷服務、環境服務及其他服務。

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