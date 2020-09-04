中概股百勝中國在港二次上市 傳每股12港元

今（9/4）日大陸財經新聞重點摘要：

1.中概股百勝中國 在港二次上市 傳每股12港元

外媒引述知情人士透露，美股中概股、餐飲巨頭百勝中國通知潛在投資者，計畫在香港二次上市以每股412港元定價，發售4,191.07萬股，集資172.67億港元。

香港信報報導援引外電消息，按此計算，每股412港元的發行價，較百勝中國美股3日收盤價55.92美元折價4.9％。

百勝中國公開招股4日截止，每股招股價不超過468港元，集資最多196億港元。每手50股，入場費23,635.8港元，預計於9月10日在港股掛牌上市。知情人士指出，百勝中國港股最終定價將於4日確定。

在中美緊張情勢升級的背景下，近年來中概股陸續返港二次上市，除2019年11月掛牌的阿里巴巴以外，2020年已經有網易、京東順利在港二次上市，百勝中國有望接棒，成為近年來第四檔回港二次上市的中概股。

2.中印持續緊張 傳印收緊對中國國際交流協會簽證審查

外媒引述知情人士透露，印度已經下令對中國非營利組織「中國國際交流協會（CAIFU）」的簽證申請採取更嚴格審查，並列為一個值得關注的實體。

路透報導，印度官員表示，這個總部位於北京的組織與中共中央統戰部有關聯，後者透過培養領導人、智庫和媒體成員，在中國境外展開影響活動。兩名知情的印度官員指出，在一份內部備忘錄中，印度政府把該機構列為值得關注的實體，暗示該機構的活動可能影響印度的國家利益。

任何機構一旦被列入值得關注的實體，意味著其代表或支持該機構的團體，在簽證發放前將面臨安全審查程序。消息指出，無論是智庫成員還是商人，都將嚴格審查簽證申請。

對此，中國外交部代表回應指出，中國國際交流協會是一個非營利組織，由中國全國人大常委會副委員長吉炳軒擔任會長，該協會致力於與各國社會團體進行友好交往，旨在促進中國人民和包括印度在內的世界各國人民之間的相互理解和友誼。

按照慣例，「中國國際交流協會」由中國高階領導人擔任會長，例如現任或前任全國人大常委會副委員長，其理事成員包括中共中央對外聯絡部的一名現任副部長和兩名前副部長。

不過，一位中國教授表示，由於印度在向中國學者和組織發放簽證方面一向比較嚴格，因此新措施不會產生多大影響。

3.人民幣中間價貶40個基點 人行千億逆回購

人民幣兌美元中間價4日報6.8359元，較3日6.8319元，貶值40個基點，中止連八升。4日中間價較3日下午4時30分收報6.8355元，貶值4個基點；較3日晚上11時30分收報6.847元，升111個基點。

香港信報報導，人民銀行4日將進行人民幣（下同）1,000億元7天期逆回購（附賣回）操作，完全對沖到期。據此計算，本周公開市場轉為淨回籠4,700億元，並創下一個半月來規模新高。

據路透統計，本周共有7,500億元的逆回購到期。前次公開市場單周淨回籠高位出現在7月18日至24日，當周全口徑淨回籠6,677億元。

4.陸商務部：預計9月消費增長掀新高潮

大陸商務部消費促進司副司長王斌4日表示，大陸消費潛力將不斷釋放，消費升級持續推進，消費市場整體延續平穩回升態勢，預計在9月消費增長掀起一波新高潮。

香港信報報導，王斌在2020年全國消費促進月記者會中指出，7月餐飲住宿等行業復甦慢於預期，部分耐用消費品降幅較大，部分地區受到新冠肺炎疫情影響跌幅較深，消費潛力有待進一步釋放。大陸定於9月9日至10月8日舉辦2020年全國消費促進月活動。

疫情常態化防控對大陸餐飲、娛樂、旅遊等行業帶來沉重打擊，大陸2020年1至7月，社會消費品零售總額年減9.9％，7月單月年減1.1％，但降幅已經較1月至2月的跌20.5％，以及3月的跌15.8％，大幅收窄。