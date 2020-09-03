中國8月財新服務業PMI勝預期 連4個月擴張

今（9/3）日大陸財經新聞重點摘要：

1.中國8月財新服務業PMI勝預期

8月財新中國服務業PMI達到54，較7月回落0.1個百分點，但高於預期的53.9，連續4個月處於擴張區間。

8月財新中國綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高，僅低於今年6月。

對此，財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業從疫情中迅速恢復，仍是當前經濟運行的主基調。過去半年中，外需和就業總體表現低迷，8月服務業就業開始回暖，製造業就業亦接近拐點。

但他同時指出，目前海外疫情發展仍有不確定性，後疫情時代就業的改善，需要市場更長期的恢復和企業家更長期的穩定發展預期，在此過程中，相關宏觀政策的支持必不可少。

2.人民幣中間價升值57基點

人民幣兌美元中間價報6.8319，較上日6.8376，升值57個基點或0.08％，連升8日，續創近16個月的新高。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）1,200億元7天期逆回購操作，較本周前3日的每日200億元規模大舉放量，同時也結束了此前連續6日淨回籠態勢，轉為淨投放200億元。

3.中國洪災7千萬人次受災 損失逾9千億元

中國應急管理部副部長周學文今天表示，今年洪災遍及全國28個省區，造成271人死亡及失蹤、7047.1萬人次受災，直接經濟損失高達人民幣2143.1億元（新台幣約9215億元）。

中國國新辦今天舉行記者會，說明今年洪患救災及災後恢復重建情況。兼任中國國家防總秘書長、水利部副部長的周學文在會中作上述表示。

周學文表示，今年洪災遍及全中國31個省區中的28個；7047.1萬人次受災，較近5年同期平均值多出17%；死亡及失蹤271人，較近5年同期平均值減少49.8%；緊急轉移安置469.5萬人次，較近5年同期平均值多出47.3%，且是近年來最多。

他表示，今年洪災造成一些地方災害程度深，農田、養殖、城鄉商戶、基礎設施等受損嚴重，導致直接經濟損失2143.1億元，較近5年同期平均值多出27%；同時造成7萬間房屋倒塌，較近5年同期平均值減少57.5%。

周學文說，今年中國氣候整體偏差，雨情、汛情「多年罕見」。主汛期以來，全中國有751條河流水位超出警戒線，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等河湖共發生18次編號洪水，長江、太湖更發生流域性大洪水。其中，長江上游發生特大洪水，淮河也發生流域性較大洪水。

至於災後重建，周學文表示，將加大對重點地區恢復正常生產、生活秩序的支持，重點支持包括安徽、江西、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、甘肅、貴州、陝西在內受災嚴重的省區。目前已累計下撥中央救災資金25.75億元及救災、防汛物資。

（中央社）