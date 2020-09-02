美國制裁逼近！ 華為高階手機價格水漲船高

陸媒報導，由於美國制裁逼近，搭載海思麒麟晶片的華為高階手機最近在中國大陸已上漲人民幣300元到400元（約新台幣1300元到1700元）不等。不過也有分析認為，特定通路藉此議題炒作價格。

美國商務部5月15日公告，將禁止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證；這項禁令預計在美國時間9月15日生效。此前華為極力向台積電等大廠下訂單囤貨。

華為消費業務CEO余承東日前表示，9月15日之後，華為自主研發的高階海思麒麟晶片將無法繼續生產，今年秋季上市的Mate40系列，將成最後一款搭載麒麟晶片的系列手機。

綜合陸媒第一財經、財聯社、紅星新聞報導，隨著9月15日的腳步逐漸逼近，中國大陸消費市場上已經出現了搶購與哄抬價格的情形，多款搭載不同系列麒麟晶片的華為高階手機，價格水漲船高。

報導指出，受到影響的華為手機主要為Mate系列、P系列以及Nova系列，除了華為官方授權專賣店的價格維持不變，在其他的經銷商通路，這類手機普遍漲價200元到300元左右。

報導引述一名經銷商指出，華為Mate 30 RS保時捷版至少上漲1000元，另有業者稱該款手機漲了約3000元。

據報導，除了新機之外，華為相同系列的高階手機在二手市場上的收購價格平均也上漲了100元左右。

對於這波上漲趨勢，報導引述野村綜研上海諮詢有限公司總監蔡建軍的看法，認為供應商確實面臨貨源緊張的情形，但也不排除這波漲價的背後有「饑餓行銷」的成分。

蔡建軍分析，搭載麒麟晶片的華為手機，現有庫存預計可以支撐半年左右。

他強調，華為的麒麟晶片停止生產，可以預見手機市場會因供應減弱而發生漲價情形，是常見的市場波動。然而這一波漲價趨勢是短期現象，主因是消費性電子產品的更新速度快，不管是什麼機種，長期而言，價格一定是持續下降。

此外，蔡建軍也認為，市場上的替代品與競爭者會抓緊機會分食這塊商機，對於小米、OPPO、vivo等其它大陸業者而言，現在的情況是利多。

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