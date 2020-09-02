美國防部：陸將在10年內倍增核彈頭數量

美國國防部周二發布報告指出，中國軍隊亟欲在10年內將現有200多枚核彈頭數量倍增，還要打造出能將核彈頭搭載於彈道飛彈上、且從陸海空皆能發射的能力。

法新社報導，報告指出，除了在技術方面目標要和美國勢均力敵外，中國人民解放軍也專注於執行聯合行動，以便在美國以台灣事務為由試圖介入時，能威懾或打敗美國。

報告提到，解放軍在諸多領域已經追上美軍，甚至超前，包括建造船艦、陸基彈道和巡弋飛彈，以及防空系統。

路透社報導，國防部公布這份報告之際，美中之間緊張關係升高，華府也正試圖讓北京加入美國與俄羅斯之間相當重要的核武條約。

國防部還首度公開對中國核子能力的估算。美方在這份年度報告中表示，中國核武儲備中的核彈頭數量在「200枚出頭」，遠低於美國科學家聯盟（FAS）估算的320枚。

不過，中國的核彈頭數量預料將在10年內倍增。國防部報告指出，中國能在陸上和海上透過彈道飛彈發射核武，也正開展研發空中發射彈道飛彈的能力。

國防部表示，預測共軍核彈頭數量增加，是基於一些因素，包括北京當局在沒有生產新的核裂變物質情況下，仍有足夠原料倍增核武儲備。

報告寫道：「北京可能尋求在本世紀中葉前，發展出和美軍或其他被中共視為威脅的強權實力相當、甚至在某些情況下超越對方的軍隊。」

報告還說，若中國達成目標，而美國未能解決這個問題，「將嚴重危及美國國家利益和基於規則的國際秩序安全」。

美方一再呼籲中國加入三邊協商，以擴大美俄之間的新戰略武器裁減條約（New START）。這項條約預計明年2月到期。

中國已表示無意加入協商，因為美國的核武儲備規模約是中國的20倍。

一名中國高階外交人員7月間表示，唯有在美國願意將核武儲備規模縮小到和中國一樣的情況下，中國才會欣然參與武器管制三邊協商。