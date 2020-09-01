華為雲手機上線公測 每台手機每月99元人幣

華為雲1日宣佈，華為首創全球首個ARM晶片的「雲手機」正式公測，可以0元領取價值5950元（人民幣，下同）的雲手機，截至9月30日。回顧華為今年3月首次推出華為雲鯤鵬手機，這是一種雲端的虛擬手機，基於華為鯤鵬處理器及安卓系統，不需要本地實體手機，適合長時間、大量群控使用。

除了免費領取，華為雲鯤鵬手機主要還是收費的，有兩種推薦配置。一種是每月伺服器費用5950元，可發放60台雲手機實例，低至每月、每手機實例99元；另一種規格則為每月伺服器費用1萬700元，可發放100台雲手機實例，換算是每月、每手機實例107元。

據了解，華為鯤鵬雲手機，是基於華為雲鯤鵬裸金屬伺服器，虛擬出帶有原生安卓作業系統，具有虛擬手機功能的雲伺服器。同時，作為一種新型應用，雲手機對物理手機起到了延伸和拓展作用，可以用在如應用智慧託管、雲手遊、眾播互娛、移動辦公等場景。

華為鯤鵬雲手機採用自研鯤鵬晶片，相比傳統模擬器解決方案，虛擬手機運行性能提升80％，並具有雲手機與公有雲服務無縫對接、專業級GPU硬體加速、無壓力運行大型遊戲、可調整雲手機規格等特色。

據中證資訊報導，華為鯤鵬雲手機的最大特點就是端雲合一。大大降低對本地硬體的需求。不用搶高端就能體驗到旗艦級別的用機體驗，A股相關概念股主要有東方通、拓維信息等。

（旺報 吳泓勳）