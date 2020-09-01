人民幣瘋漲 3個月內仰角直衝近3,500點

在岸人民幣兌美元即期匯價（CNY）1日下午收盤勁升近300點（升值幅度0.43％），收在6.8239 ，創近16個月新高。值得注意的是，在岸和離岸人民幣升至逾1年高點，若從5月27日的7.1687算起，人民幣在短短3個月內，大漲近3,500點。

今年內，在岸人民幣兌美元升幅已達2.09％，中間價亦創逾14個月新高。據路透報導，外匯交易員表示，美元指數破位下行持續提振市場做多人民幣意願，在多個關鍵點位接連突破後，購匯盤持續觀望、結匯客盤湧出，匯價加速走升。

交易員並指出，短期美元指數預料延續跌勢，中美緊張局勢暫不會對貿易協議推進構成阻礙，市場看多人民幣預期趨於一致，若沒有突發事件擾動，人民幣升值或難以阻擋，匯價料繼續靠近6.8關口。

不少業內人士分析認為，美元指數短期內尚未跌透，未來人民幣超預期升值可能來自實體部門集中結匯、美元超預期下行。浙商證券近日甚至重新上調人民幣兌美元匯率至6.75，上限為6.6，下限為6.9。

（ 旺報 葉文義）

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