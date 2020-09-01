今（9/1）日大陸財經新聞重點摘要：

1. 歐菲光被踢出蘋果供應鏈 傳藍思科技承接

據媒體報導，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單。受此消息影響，歐菲光1日早盤跌停。

另據財聯社報導，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單後，歐菲光的觸控訂單大部分已歸藍思科技，藍思科技子公司藍思智控（原日寫藍思）早已是大客戶觸控一級供應商。

外媒報導指出，「iPad觸控訂單全數回歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。」業成GIS是隸屬富士康的一家台灣觸控廠；宸鴻TPK為廈門一家觸控廠，與歐菲光非主營業務「觸控產品線」形成直接競爭，而不是主營業務「攝像模組」。

隨後，歐菲光回應稱，有關iPad產品觸控業務訂單被取消並轉移台廠是來自外媒報導，公司暫未收到相關通知。目前，公司高層很重視，正在開緊急會議，核實後會及時知會市場。

2.人民幣中間價升107點 創14個月高

人民幣兌美元中間價1日報6.8498，較上日6.8605，升107點或0.16％，連升6日，創逾14個月的新高。人民幣開盤走升。

中間價較上日下午4時30分收報6.8535，升37點；較上日晚上11時30分收報6.8483，跌15點。

在岸人民幣10：08報6.8327，升158點或0.2307％；離岸人民幣報6.8338，升125點或0.1826％。

3.港交所行政總裁料香港5至10年成生物科技集資中心

港交所行政總裁李小加相信，在未來5年至10年，香港能成為全球生物科技集資中心首位。

李小加1日指出，全球科學有巨大發展，特別是在中國，生命科學及生物科技領域有大幅進步。加上，在中國14億人口、老年人口增加，以及醫療費用持續上升，均是推動科學家研究生物科技行業發展的基礎動力。

港交所在2018年引入「上市規則」第18A章，容許無收入生科企業在港上市。李小加坦言，要將科學家及資本家結合起來並非易事，特別是香港屬傳統市場，不易讓市場接受無收入企業取得公眾的資本。

他提到，當時有不少討論認為，港交所應該管控無收入生科企業上市的先後及節奏，以控制風險。但他指出，慶幸當日沒有干預市場，交由市場自由發展，才能取得今日的成績。

4.港交所助生科企業 新規上路好上市

港交所上市部主管陳翊庭1日指出，將會為通過「上市規則」第18A章申請上市的無收入生科企業，提供更多的指引信，以助釐清無收入生科企業在申請上市時所遇到的問題。

陳翊庭指出，現時潛在上市的無收入生科企業數量不少，近期趨勢亦見生科企藥所涉的範圍愈來愈廣泛，例如有幹細胞醫療、體外診斷的醫療器械，以及由國外引入已獲批的藥物等。

陳翊庭又提到，已有20間無收入生科企業經第18A章上市，集資額達約480億港元，而上市後再融資的規模仍高達460億港元，足見生科股在港已形成「聚眾效應」（Critical Mass）。同時，生科股的生態環境亦見成形，除了生科股的種類愈來愈多外，亦愈來愈多來自投行、律師行及財務顧問等相關人才參與生科行業。

5.中印衝突如何解？ 王毅：與鄰為善

中印軍隊在兩國邊境再生摩擦，恐觸發新一輪肢體衝突。中國外交部1日發表新聞稿，引述中國外長王毅表示，中國始終致力於維護中印邊境地區穩定，不會主動採取舉動使事態複雜化、擴大化，但也會堅定維護自身的主權和領土完整。王毅稱，中印邊界還沒有劃定，所以存在爭議，中方願意跟印方通過對話管控好各種問題，但這些問題應當放在雙邊關係的適當位置上。

法國當地時間8月30日，外長在法國國際關係研究院發表演講並回答現場嘉賓提問，中國外交部1日刊出。

雷諾集團名譽董事長施韋澤提問王毅，從維護多邊主義的角度談談中國和兩個鄰國—印度、日本之間的關係。

王毅回答，中國奉行睦鄰友好政策，希望同所有鄰國長期穩定友好相處。中國歷史悠久，又是世界上鄰國最多的國家，漫長的歷史交往中總會留下這樣那樣的問題。中國願意本著與鄰為善、以鄰為伴的態度，同周邊鄰居通過友好協商解決好歷史遺留下來的問題。同時重要的是要向前看，共同實現發展繁榮，共同維護地區和平穩定。

王毅指出，中國始終願意在以史為鑑、面向未來基礎上，同日本發展長期穩定的友好關係。2020年是二戰結束75週年，是一個反思的年頭。應該從中吸取教訓，絕不能讓歷史的悲劇重演。「我認為日本國內也有越來越多的人士是這樣看的。我相信中日關係會繼續沿著改善的大方向向前發展」。

王毅又指，中印關係最近引起各方關注，我想告訴大家的是，中國始終致力於維護中印邊境地區穩定。中國不會主動採取使事態復雜化、擴大化的舉動，當然中國也要堅定維護自身的主權和領土完整。

中印邊界還沒有劃定，所以總會有這樣那樣的問題，中方願意跟印方通過對話管控好各種問題。同時，這些問題應當放在雙邊關係的適當位置上。王毅提到中國國家主席習近平和印度總理莫迪多次會晤，達成很多重要共識。比如不要「龍象相爭」，而應「龍象共舞」，「1加1不是等於2，而是等於11」等。

王毅認為，兩國各部門應當落實好這些重要共識。中國和印度都是具有悠久文明的東方大國，兩國比鄰而居，彼此互補性很強。中方願意加強兩國互利合作，以幫助印度加快自身發展。中印也都是發展中大國和新興經濟體代表，應共同在國際舞台上維護好發展中國家的正當權益，為新興經濟體營造更加廣闊的發展空間。