中石油 慘淪A股上半年虧損王

中國石油慘為A股上半年「虧損王」。A股上市公司2020年半年報幾乎已於31日公布，根據財報排行，中國石油因疫情與油品需求大降，上半年虧損近人民幣（下同）300億元，除2007年上市以來中報業績首次虧損，更拿下2020年上半年A股虧損冠軍。



第一財經報導，除2家無法在法定期限內公布業績的公司，截至31日已有3,972家上市公司公布中期財報。其中，淨虧損的公司有774家，盈利的公司有3,198家。



數據顯示，今年上半年十大「虧損王」分別為中國石油、西水股份、中國石化、海航控股、中國國航、東方航空、南方航空、ST安信、ST力帆及渤海租賃。其中中國石油、西水股份、中國石化淨虧損額均超過200億元。至於虧損的原因大致可以分為兩類，一類是受疫情影響，業績遭到重創，例如「兩桶油」和民用航空公司；另一類則是自身基本面已有風險的公司。



值得注意的是，這是中國石油2007年上市以來首次出現半年報虧損。該公司2020年上半年營收9,290.45億元，年減22.34％；淨虧損299.86億元，反觀2019上半年則是盈利284.2億元。經營活動產生的現金流量淨額790.8億元，較上年同期下降41.2％。



對於業績出現大幅下滑，中國石油歸結為受疫情和油價雙重影響，一方面2020上半年疫情對世界經濟產生巨大衝擊，另一方面受國際油價大幅下跌、國內油氣需求嚴重萎縮的不利影響，該集團生產經營遭遇前所未有的衝擊和挑戰。



「三桶油」中的另一桶油中國石化在上半年也巨虧228.82億元。該公司將經營業績下滑的主因也歸結於疫情和國際油價暴跌影響，主要產品經營量和實現價格較上年同期下降。



至於排行第二的西水股份，上半年淨虧損270.9億元，較上年同期虧損15.44億元大幅擴大。淨資產成為負值，為-168.78億元。與2019年類似，西水股份上半年業績虧損也與控股子公司天安財產保險有關，主要原因是本期天安財險計提投資資產減值所致。