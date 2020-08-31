建行測試數位錢包 類股狂漲

大陸數位貨幣再傳進展。國有四大行之一建設銀行近日測試數位貨幣錢包功能，部分用戶透過數位貨幣App轉帳成功，引發熱議。消息帶動大陸A股31日數位貨幣概念股狂漲，匯金股份再飆20％漲停。



證券時報報導，29日中午市場傳出建行手機網銀App出現數位錢包功能，用戶可以將帳戶餘額轉為數位貨幣，甚至轉帳。不過該功能在當日晚間便下架，建行表示，此為相關功能測試，不會影響測試環境外的金融體系，已開立的數位貨幣錢包會註銷，餘額會退回帳戶。



由於市場對數位貨幣出爐高度期待，建行副行長紀志宏31日再度澄清，上述App屬於建行技術研發的測試，不代表數位人民幣正式發行，相關進展以中國人民銀行公布為主。此外，四大行規模最大的工行副行長張文武31日也表示，工行正按照人行的統一要求，展開數位貨幣方面的研究工作。



今年4月，網路上也傳出另一家四大行農行的數位錢包內部測試截圖，農行測試功能甚至還有雙方手機碰一碰即可轉帳的離線支付功能，給外界對未來支付場景有更多想像。



8月中旬，商務部的通知提及數位貨幣，稱在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區展開試點，使相關類股自8月中旬以來大漲，而此次又一家四大行展開進一步大規模測試，讓外界對數位人民幣的推出更具信心，31日相關類股再獲動能向上攀高。



數位貨幣代表股票、在深交所創業板掛牌的匯金股份31日開高走高，收盤報漲停20％股價為人民幣（下同）22.66元。得益於數位貨幣、創業板註冊制等利多消息，匯金股份近日表現強勁，自8月21日到31日短短7個交易日，累計漲幅較高達近70％，漲勢驚人。



其他數位貨幣類股31日也飄紅，漢威股份收盤狂漲13.55％、飛天誠信收盤大漲6.86％、科藍軟件大漲4.63％、數字認證漲3.16％。



目前各機構的動作反映大陸推進數位人民幣的決心，1月人行便確立要穩步推進法定數位貨幣研發。在4、5月，如蘇州市、雄安新區披露正嘗試以數位貨幣發放薪資、或導入店家零售消費。同時，期間人行數位貨幣研究所也與滴滴出行等大型網路平台合作，欲在平台上嘗試數位貨幣支付。