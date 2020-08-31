科技業助攻 A股前8月IPO融資額遠超去年

今（8/31）日大陸財經新聞重點摘要：

1. 大陸A股前8月IPO融資額逾3,015億人幣 遠超2019年

大陸衝刺資本市場發展，最新數據顯示，大陸A股在2020年前8個月IPO的募集資金規模達到人民幣（下同）3015.11億元，已經超越2019全年。

大陸央視報導，在8月份A股IPO企業數量就達到63家，創歷史單月新高，反映出創業板註冊制改革成效，帶動前8個月IPO的募集資金超越2019全年。

科技、媒體和通訊等新興產業是2020年IPO主力，南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，註冊制股票發行家占據著新股發行的主導，說明大陸企業發行註冊備案制在切實推行。同時，在註冊制實施、公司IPO上市變得相對順暢的同時，也需要從嚴落實下市機制，做到有進有出，確保市場長期健康發展。

2.捷克議長訪台 陸外長：背信行為要付出深重代價

對於捷克參議院議長韋德齊率89人訪台一事，中國國務委員兼外長王毅表示，此舉與14億中國人民為敵，就是國際背信行為，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。

大陸央視報導，正在德國訪問的王毅表示，對於捷克參議院議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。

王毅強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣問題上挑戰「一個中國」原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。

中國駐捷克大使館發言人指出，韋德齊不顧中捷關係和兩國互利合作執意訪台，中方予以強烈譴責和堅決反對。中方敦促捷方恪守「一個中國」原則，以實際行動維護中捷關係大局。

3.陸股早盤漲0.8％ 茅台再創高

大陸A股31日上午走強，截至上午收盤，上證指數漲0.8％報3,430.88點。深證成指漲0.62％報13,937.01點。金融、白酒、數位貨幣類股走勢強勁。

白酒類股方面，股王茅台31日再創高，突破人民幣（下同）1,800元關卡，早盤一度觸及1,816元，上午收盤漲2.74％報1,805.2元。新浪財經引述券商說法稱，白酒行業下半年加快發貨進度，加上需求回暖，業績確定性逐季改善。同比由於今年上半年的低基期，白酒將會迎來4個季度的業績向好。至少從未來一年的維度看，白酒行業維持高景氣。

4.中國對澳洲進口葡萄酒 發起反補貼調查

中國31日對原產於澳洲的葡萄酒發起反補貼立案調查，是自近期暫停部分澳企對中國牛肉出口後又一舉措，反映出中澳緊張氣氛。

中國商務部31日官網公布，自2020年8月31日起對原產於澳洲的葡萄酒進行反補貼調查，預計2021年8月31日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月28日。

值得注意的是，中國剛在18日對一批原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。而在上周，中國也暫停一澳洲企業對中國的牛肉出口。

5.陸資銀行業續倒退 普遍超過10%

受到新冠肺炎疫情影響，在香港上市的中國大陸大型銀行的業續全面倒退，純利普遍下跌超過10%，但各行股價今天保持穩定。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，全球經濟受影響，大陸也不例外，而為了處理疫情對經濟的影響，北京方面曾要求大型銀行對實體經濟讓利，因此引起投資者高度關注這些銀行的收益。

昨天起，這些銀行陸續公布上半年業績，純利跌幅大都超過一成，其中工商銀行和建設銀行同時下跌11%，中國銀行下跌12%，農業銀行下跌10%。

上週已公布業續的交通銀行，純利下跌15%。

不過，各銀行公布業續後，今早在港股價維持穩定，甚至微升，其中工行股價微升0.66%，建行微升0.5%。

這些陸資銀行股價保持穩定，相信與此前股價已經下跌了不少幅度有關。自從北京方面提出「讓利」後，這些銀行的股價陸續下跌，跌幅普遍超過10%。

（中央社）