陸收緊技術出口 TikTok出售業務或受衝擊

中國商務部近日突然公布修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」，新增23技術項目出口將受到限制，外界分析指出，新的措施可能會對TikTok出售業務造成影響。

中國商務部與科技部近日公布調整後的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，內容涉及53項技術內容。其中，新增23項限制出口的技術條目，包括航空航太軸承技術、雷射技術，以及基於資料分析的個性化資訊推送服務技術。

根據中國「技術進出口管理條例」，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或是其他方式，均要嚴格遵守相關規定。其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後方可對外進行實質性談判，簽署技術出口合約，恐將TikTok出售在北美、澳洲和新西蘭業務增添不確定性。

中國對外經濟貿易大學教授崔凡指出，作為一家迅速成長的創新型企業，字節跳動在人工智慧等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄。

崔凡舉例，目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智慧交互界面技術」等控制要點，就可能涉及TikTok技術。

他指出，「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序」。因此TikTok美國業務最終能否出售，除了視乎買賣雙方談判外，還可能要看政府是否批准。